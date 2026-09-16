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दलित BJP नेता ने अपनी ही पार्टी के MLA पर लगाए मारपीट के आरोप, विधायक पर FIR

BJP के कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है. उन्होंने मुंडका के बीजेपी विधायक गदेंद्र ड्राल और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

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दलित BJP नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा (Photo: X/ANI Screengrab)
दलित BJP नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा (Photo: X/ANI Screengrab)

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बीजेपी के कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार की शिकायत के आधार पर मुंडका विधायक गदेंद्र ड्राल और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है. सुनील कुमार दलित समुदाय के हैं. ऐसे में, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफिस में मुंडका विधायक गजेंद्र ड्राल और उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दी. 

सुनील कुमार ने वीडियो जारी करते हुए विधायक पर आरोप लगाए. जिसके बाद मंगलवार को बीजेपी ने विधायक गजेंद्र ड्राल और मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार, दोनों को नोटिस भेजकर मामले में सफाई मांगी. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 140(3) (हत्या के इरादे से अपहरण या अगवा करना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 61(2) (आपराधिक साजिश) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस का कहना है कि मामले में आर्म्स एक्ट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लागू की गई हैं. 

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वोटर लिस्ट पर चर्चा के बहाने बुलाकर की मारपीट: सुनील कुमार

कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार का आरोप है कि बीजेपी कार्यालय में उनके साथ मारपीट हुई और जाति-आधारित दुर्व्यवहार किया गया. सुनील कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें वोटर लिस्ट पर चर्चा करने के बहाने गुरुवार को कार्यालय बुलाया गया. और यहां ड्राल और उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की.

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यह भी पढ़ें: 'अगर माई के लाल हो तो बताओ कब गिराओगे मिसाइल...', भोपाल में BJP विधायक रामेश्वर शर्मा पर भड़के ओवैसी, खुले मंच से दी चुनौती 

उनका आरोप है कि उन्हें कार्यालय के अंदर बंधक बनाकर रखा गया. साथ ही, उन्होंने डंडे, पाइप और बेल्ट से पीटे जाने का भी आरोप लगाया.

फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वीडियो में कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार ने दावा किया कि उन्हें रात भर कार्यालय में बंधक बनाकर रखा गया. उनका कहना है कि कथित घटना के दौरान कार्यालय के CCTV कैमरे बंद कर दिए गए थे. 

दिल्ली बीजेपी के महासचिव और ऑफिस इंचार्ज विष्णु मित्तल के आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों का संज्ञान लेने के बाद, ड्राल और कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार को मंगलवार दोपहर 3 बजे पार्टी मुख्यालय में राज्य अनुशासन समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. दोनों से ही घटना के संबंध में सफाई मांगी गई. 

AAP ने की विधायक के बर्खास्तगी की मांग

इस घटना को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी को घेरा है. AAP ने विधायक गदेंद्र ड्राल के बर्खास्तगी की मांग कर दी है. पूर्वी दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार का आरोप है कि दलित समुदाय के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई. कुलदीप कुमार का कहना है कि AAP पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी. उनका कहना है कि जब तक इस मामले में जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक AAP का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. 

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