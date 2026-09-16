scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 16 September 2026: अपनों के साथ समय साझा करेंगे, कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 16 September 2026: खानपान में प्रभाव बनाए रखेंगे. अपनों के साथ समय साझा करेंगे. कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नवीन संभावनाओं को बल मिलेगा. कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे. जवाबदेही से कार्य करेंगे. अन्य की नजर आप पर रहेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला
नाइट आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए कलात्मक विषयों को बढ़ावा देने में सहयोगी है. व्यक्तिगत प्रयासों को पूरे मनोयोग से आगे ले जाने का प्रयास होगा. सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. लोगों को साथ लेकर चलेंगे. कार्य व्यापार में सबका सहयोग रहेगा. वातावरण मनोनुकूल बनाए रखेंगे. प्रबंध बेहतर बना रहेगा. विकल्पों पर विचार बनाए रखेंगे.

सबके हित की भावना रहेगी. परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण भेंट एवं संवाद के अवसर बनेंगे. खानपान में प्रभाव बनाए रखेंगे. अपनों के साथ समय साझा करेंगे. कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नवीन संभावनाओं को बल मिलेगा. कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे. जवाबदेही से कार्य करेंगे. अन्य की नजर आप पर रहेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेत सकारात्मक रहेंगे. ऊर्जा बढ़ी रहेगी. अनुशासन एवं खानपान सुधारेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वरिष्ठों का साथ रहेगा, सबको आकर्षित करने में सफल होंगे
कार्यों को गति देने पर जोर रखेंगे, अनुभव का लाभ उठाएं
कलात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे, करीबियों को प्रसन्न करेंगे
अर्थ व्यापार में निरंतरता रखेंगे, सूझबूझ से महत्वपूर्ण परिणाम पाएंगे
करीबी मदद को तत्पर रहेंगे, जिम्मेदारों की बात ध्यान से सुनेंगे

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में तेजी आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्य साधने में सफलता पाएंगे.

रिश्ते: घर में सुखद वातवरण रहेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ रखने का प्रयास होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 16 September 2026: वरिष्ठों का साथ रहेगा, सबको आकर्षित करने में सफल होंगे |
    Singh Tarot Rashifal 16 September 2026: कार्यों को गति देने पर जोर रखेंगे, अनुभव का लाभ उठाएं |
    Kark Tarot Rashifal 16 September 2026: कलात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे, करीबियों को प्रसन्न करेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 16 September 2026: अर्थ व्यापार में निरंतरता रखेंगे, सूझबूझ से महत्वपूर्ण परिणाम पाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 16 September 2026: करीबी मदद को तत्पर रहेंगे, जिम्मेदारों की बात ध्यान से सुनेंगे |
    5 रुपये से 300 रुपये तक चार्ज... जानें- UPI लेनदेन पर किसे MDR देना है, किसे नहीं |
    Mesh Tarot Rashifal 16 September 2026: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुलित दिनचर्या बनाए रखें |
    Career Rashifal 16 September 2026 (करियर राशिफल): वृषभ राशि में टीम भावना मजबूत होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj ka Love Rashifal 16 September 2026: सिंह राशि वाले पूर्वाग्रह से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 16 सितंबर 2026: मकर राशि वालों की आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, जानें अपनी राशि का हाल
    Advertisement