scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पेट फूलना, डकार और गैस से रहते हैं परेशान? गट हेल्थ सुधारने के लिए डॉक्टर सरीन ने बताए ये तरीके

पेट में गैस बनना, बार-बार डकार आना और पेट फूलना आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याएं हैं, जो खानपान, मानसिक तनाव और खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी हो सकती हैं. डॉ. एस.के. सरीन ने अच्छी गट हेल्थ के कुछ टिप्स दिए हैं.

Advertisement
X

पेट में गैस बनना, बार-बार डकार आना या पेट फूलना आम समस्याएं हैं. कई लोग इन्हें मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार ये खानपान, मानसिक तनाव और खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी हो सकती हैं. गट यानी आंतों की सेहत सिर्फ खाना पचाने तक सीमित नहीं है. इसका संबंध शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम से भी है. ऐसे में पेट को स्वस्थ रखने के लिए खानपान के साथ रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है. ऐसे में पेट की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. इस बारे में नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन ने बताया है.

डॉ सरीन कहते हैं कि डकार आना, पेट में भारीपन महसूस होना और पेट फूलना गैस से जुड़ी आम शिकायतें हैं. जल्दी-जल्दी खाना, खाते समय बात करने से ज्यादा हवा निगली जा सकती है. इससे डकार और पेट फूलने की परेशानी बढ़ सकती है.  मानसिक तनाव भी पेट की परेशानी को बढ़ा सकता है. चूंकि आंतों और दिमाग के बीच गहरा संबंध होता है. इसलिए मानसिक तनाव के दौरान कुछ लोगों को पेट में ऐंठन, भारीपन या गैस ज्यादा महसूस हो सकती है.

यह भी पढ़ें: मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता

सम्बंधित ख़बरें

प्रदूषण में वॉक और एक्सरसाइज़ से बचें? डॉक्टर बोले...
Delhi Air Pollution
AQI 400 के पार, क्या टहलने के लिए बाहर जाना ठीक है?
dark choclate
मूड खराब होते ही चॉकलेट खाने का क्यों करना है मन, रिसर्च में चला पता
gastro,ghee
क्या आप भी घी से परहेज करते हैं? डॉ सरीन ने बताया कितना खा सकते हैं
HealthWealth Summit में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने साझा किया अपना कैंसर सर्वाइवर सफर
हमने कैंसर को हराया! भावुक कर गया हेल्थ वेल्थ समिट का आख‍िरी सेशन

अच्छी गट हेल्थ के लिए क्या खाएं?

डॉ.सरीन का कहना है कि अच्छी गट हेल्थ के लिए आप घर का खाना खाएं.  घर के बने ताजा खाना खाएं. नाश्ते में फल शामिल करें. बिना चीनी वाली छाछ भी डाइट का हिस्सा हो सकती है, बशर्ते वह आपको सूट करे. बाहर के तले-भुने और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को न खाएं, रोजाना एक जैसा खाना खाने के बजाय फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें. 

Advertisement

'वन मील ए डे'भी फायदेमंद

डॉक्टर ने दिन में एक बार भोजन करने यानी 'वन मील ए डे' की सलाह भी दी. हालांकि, यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी या बेहतर तरीका नहीं है, खासकर डायबिटीज, दूसरी बीमारियों, कमजोरी या दवाएं लेने वाले लोगों को ऐसा डाइट पैटर्न अपनाने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: बिना पेट दर्द के भी खराब हो सकता है लिवर, शरीर के इन दूसरे हिस्सों में भी दिखते हैं लक्षण 

पसीना बहाना जरूरी, लेकिन टॉक्सिन निकालने के लिए नहीं

डॉक्टर ने एक्सरसाइज और पसीना आने को भी सेहत के लिए फायदेमंद बताया. हालांकि, पसीने के जरिए शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलने का दावा सही नहीं है. शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम लिवर और किडनी करते हैंय. पसीने का का काम शरीर के तापपान को मेंटेन करना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Optical Illusion: पेंटर ने तस्वीर में कर दी हैं 7 गलतियां, 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज |
    एक तरफ सात फेरे, दूसरी तरफ निकाह... गोंडा में 7218 जोड़ों के नए सफर की शुरुआत |
    Trump के खिलाफ ईरान का गुस्सा, खामेनेई की मौत का बदला लेना चाहता है तेहरान! |
    बालकनी को बना रखा है कबाड़घर? पुरानी बोतलों से बनाएं खूबसूरत फूल, बिना खर्च हो जाएगी सजावट |
    Ramayana First Review: रणबीर-यश की दमदार एक्टिंग, जटायु-रावण का युद्ध देख छलके आंसू, एक्टर बोला- छोटी-मोटी कमियां हैं |
    मिड टर्म चुनाव में बुरी तरह पिछड़ने पर ट्रंप का पहला रिएक्शन, बोले-मैं मैदान में होता तो बड़े अंतर से जीतते |
    इन दो सरकारी बैंकों ने बदलीं FD दरें, दे रहे 7.10% से 7.25% तक ब्याज |
    सस्ता मिल रहा iQOO Z11 5G, इसमें है पावरफुल प्रोसेसर, दमदार कैमरा |
    'वो नेता ही क्या, जो चुनाव से भागे?', चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर राजभर ने अखिलेश को दी चुनौती |
    CFRP और GFRP सरिया में क्या फर्क है? इनमें सस्ता कौन सा पड़ता है
    Advertisement