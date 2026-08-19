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ब्रेन अटैक का कराना था इलाज, ब्लैडर में मिली 3.1 किलो की पथरी, डॉक्टर भी रह गए हैरान, ऐसे बची जान

श्रीलंका के एक अस्पताल में स्ट्रोक के इलाज के दौरान एक मरीज के यूरिनरी ब्लैडर में 3.1 किलो की पथरी मिली, जो सबसे बड़ी ब्लैडर पथरी हो सकती है. मरीज को पेशाब करते समय दर्द की समस्या थी, जिसे नजरअंदाज किया गया था.

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यूरिनरी ब्लैडर से निकाली 3.1 किलो की पथरी ( PHOTO- Trincomalee General Hospital)
यूरिनरी ब्लैडर से निकाली 3.1 किलो की पथरी ( PHOTO- Trincomalee General Hospital)

श्रीलंका के एक अस्पताल में ऐसा मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. 55 साल का एक मरीज स्ट्रोक ( ब्रेन अटैक) आने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, लेकिन उसके यूरिनरी ब्लैडर (पेशाब की थैली) में डॉक्टरों को 3.1 किलो की पथरी मिली. डॉक्टरों का दावा है कि यह अब तक दर्ज रिकॉर्ड में यूरिनरी ब्लैडर की सबसे बड़ी पथरी हो सकती है. इसको डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाला है. 

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज अस्पताल में स्ट्रोक के इलाज के लिए पहुंचा था. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उसे पेशाब करते समय दर्द की समस्या भी है. इसके बाद अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई, जिसमें ब्लैडर के भीतर एक बड़ी पथरी दिखाई दी.

सर्जरी करने वाले डॉ. बालाकृष्णन के मुताबिक, पथरी का आकार इतना बड़ा था कि वह देखने में शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी लग रही थी. इसका वजन करीब 3.1 किलो था, ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाल लिया गया है, हालांकि, मरीज अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है और उसका इलाज जारी है. उसके सेहत पहले से अच्छी है. 

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यह भी पढ़ें: Film Wrap: 10 साल से दिलजीत के पेट में पथरी, रामायण के टीजर पर हुआ खुलासा

5 से 10 सालों में बनी होगी ये पथरी

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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों का अनुमान है कि यह पथरी एक-दो महीने में नहीं बनी होगी.मरीज पिछले पांच से 10 साल के समय से इस समस्या से जूझ रहा हो, विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैडर स्टोन का आकार मटर के दाने जितना छोटा भी हो सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में यह फुटबॉल जितना बड़ा भी हो सकता है.

ब्लैडर स्टोन क्या है?

 पैशाब की थैली की पथरी तब बनती है, जब पेशाब के बाद ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता. बचा हुआ यूरिन धीरे-धीरे शरीर की गंदगी को जमा करने लगता है. समय के साथ यह कठोर होकर पथरी का रूप ले लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Kidney Stone Surge: गर्मी में बढ़ रहे पथरी के मामले! डॉक्टर ने बताया कैसे सुरक्षित रखें किडनी

किन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें?

पेशाब करते समय दर्द 

बार-बार पेशाब आने की समस्या

पेशाब का रुक-रुककर आना

पेट के निचले हिस्से में दर्द होना

पथरी से बचने के लिए क्या करें?

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है

खानपान का ध्यान रखें

पेशाब को लंबे समय तक रोककर न रखें

यूरिन से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें
 

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