scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Where is Aslam Khan: 'रामायण' में मुस्लिम एक्टर ने निभाए 11 रोल, फिर भी काम को तरसा, एक्टिंग छोड़ नौकरी करने को मजबूर

रामायण में एक्टर असलम खान ने एक नहीं बल्कि अनेकों छोटे किरदार निभाए थे. लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास काम नहीं था. आज वो लाइमलाइट से दूर हैं.

Advertisement
X
Ramayan fame aslam khan (Photo: Screengrab)
Ramayan fame aslam khan (Photo: Screengrab)

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ग्रैंड स्केल पर बनी है. इसके हर किरदार और उसके काम पर लोगों की नजरें हैं. 4000 करोड़ में बनी इस रामायण का प्रेजेंटेशन, वीएफएक्स सब टॉप क्लास है. एक-एक ग्राफिक्स, सीन को तैयार करने में करोड़ों की रकम खर्ची गई है. लेकिन सालों पहले आई रामानंद सागर की सुपरहिट रामायण में ये सब तामझाम और भव्यता नहीं थी. लेकिन उसमें इमोशंस और सादगी कूट-कूटकर भरी थी. तभी तो आज भी उस जैसी नेक इरादों वाली रामायण नहीं बन पाई है.

1 शो में किए 11 रोल
वो भी दौर था जब अलग-अलग एक्टर पर पैसे खर्चने की बजाय मेकर्स एक ही कलाकार से कई सारे रोल करा लेते थे. प्रोडक्शन कॉस्ट और लिमिटेड बजट की वजह से ऐसा होता था. जूनियर कलाकारों को अलग-अलग गेटअप देकर कई किरदारों में दिखाया जाता था. इनमें सबसे दिलचस्प कहानी असलम खान की है. उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में 1-2 नहीं बल्कि 11 अलग-अलग किरदार निभाए थे.

वो शो में समुद्र देव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, राक्षस, सुग्रीव के जासूस, वानर सेना के सैनिक, निषादराज के सेनापति, राजा दशरथ के दरबार में दूत/मंत्री जैसे छोटे किरदारों में दिखे. इससे भी मजेदार जानकारी ये है कि अरुण गोविल (राम) की गैरमौजूदगी में राम के गेटअप में लॉन्ग शॉट वो ही देते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Ranbir Kapoor spoils Ramayana future plans
रिलीज से पहले रणबीर ने खोला रामायण का सीक्रेट, खराब किया प्लान?
Ramayana Advance Booking
दुनियाभर में रामायण की रिकॉर्ड ओपनिंग! चीन में होगा दंगल जैसा धमाका?
AR Rahman calls composing Ramayana music an honour amid mangal rang trolling
'निकल जाओ...', रामायण के गानों पर रहमान ने ली ट्रोल्स की चुटकी
Nitesh Tiwari reveals Jatayu Ravana fight seen took 6.5 years in making
'50 बार बदला पुष्पक विमान का डिजाइन', रामायण पर बोले नितेश तिवारी
A R Rahman on Mangal Rang song criticism
'तो आइसक्रीम बेचिए...', रामायण में मंगल रंग की ट्रोलिंग पर बरसे रहमान!

शुरुआत में असलम को सिर्फ एक रोल के लिए बुलाया गया था. असलम ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो समुद्र देव के किरदार की पहली चॉइस नहीं थे. लेकिन शूटिंग से ठीक पहले उस एक्टर के मना करने पर असलम को ये रोल मिला था. असलम ने भी ये मौका झट से लपका. उन्होंने इतना शानदार काम किया कि मेकर्स ने उन्हें रामायण में बैक टू बैक कई रोल ऑफर किए. अपने हर रोल को असलम ने शिद्दत से निभाया. उनका डेडिकेशन देखकर ही रामानंद सागर ने उन्हें अपने दूसरे शो में भी काम दिया. उन्होंने अलिफ लैला, श्रीकृष्णा, सूर्यपुत्र कर्ण, मशाल और हवाएं जैसे शोज किए.

Advertisement

आज कहां हैं असलम खान?

लेकिन इतना सारा काम करने के बाद भी असलम खान को इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिली. धीरे-धीरे उन्हें काम मिलना कम हो गया था. इससे परेशान होकर 2002 में उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया. आलम ये है कि आज वो इंडस्ट्री से गुमनाम हैं. वो एक्टिंग छोड़ चुके हैं. असलम ग्लैमर की दुनिया से दूर मार्केटिंग की नौकरी करते हैं.

जानकारी के अनुसार, वो यूपी के झांसी में मार्केटिंग की नौकरी करते हैं. इसी नौकरी से वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं. उनके दो बच्चे हैं. असलम की कहानी में निराशा है तो उम्मीद भी है. जो हर इंसान के लिए इंस्पायरिंग है. आज भले ही वो शोबिज से दूर हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि रामानंद सागर की रामायण की सफलता उनके बिना अधूरी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप हारे तो क्या होगा? मिडटर्म चुनाव से तय होगी अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत |
    भूल जाएंगे ACTIVA... Honda ADV 125 की एंट्री, फीचर्स की है भरमार |
    केरल: पूर्व गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए रची खूनी साजिश, पत्थर से सिर कुचलकर अभिराम की हत्या |
    कंबल ओढ़कर ज्वैलरी शॉप में चोरी करता है महिलाओं का ये गैंग, VIDEO उड़ा देगा होश |
    दीपोत्सव 2026: अयोध्या में सरयू के तट पर सांस्कृतिक संगम का उजाला |
    पहली बार सरकार ने दिए संकेत... बढ़ी उम्मीद! क्या बजट से पहले मिल जाएगा ये तोहफा |
    रात तक कमजोर होगा मुरासु, बापटला में 222 मिमी बारिश... आंध्र के तटीय इलाकों में तबाही |
    धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे पप्पू यादव, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर जताई आपत्ति |
    याद है पिछली दिवाली पर हरे बैग देने वाली कंपनी.... इस बार उसने क्या गिफ्ट दिया? |
    Where is Aslam Khan: 'रामायण' में मुस्लिम एक्टर ने निभाए 11 रोल, फिर भी काम को तरसा, एक्टिंग छोड़ नौकरी करने को मजबूर
    Advertisement