scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी की हुई हार्ट सर्जरी-टूटे सलमान खान के को-स्टार, हालत देखकर निकले आंसू, Video

साउथ एक्टर अली की पत्नी जुबैदा अली की कुछ वक्त पहले हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो भी डाला था, जिसमें उनका परिवार इमोशनल होता नजर आया. उन्हें दर्द में तड़पता देख अली भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

Advertisement
X
पत्नी को मुश्किल में देख टूटा एक्टर (Photo: ITGD)
पत्नी को मुश्किल में देख टूटा एक्टर (Photo: ITGD)

तेलुगू एक्टर मोहम्मद अली जिन्हें अली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने करियर में कई सारे कॉमेडी किरदार निभाए हैं. लगभग हर फिल्म में वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से उनकी जिंदगी में दुख के बादल छाए हुए हैं. उनकी पत्नी जुबैदा अली ने तत्काल में अपनी एक हार्ट सर्जरी कराई थी, जिसके कारण उनकी फैमिली में तनाव बढ़ा हुआ था. 

जुबैदा अली, जो पेशे से एक मशहूर यूट्यूब व्लॉगर भी हैं, दो दिन पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली जिसमें वो अपनी हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल में नजर आईं. कुछ वक्त पहले अचानक उन्हें अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी का सुझाव दिया. मेडिकल रिपोर्ट्स ने उनके परिवार को सदमे में डाल दिया था. एक्टर अली अपनी पत्नी को दर्द में देख परेशान नजर आए. 

पत्नी के लिए रो पड़े कॉमिक एक्टर

सम्बंधित ख़बरें

ss rajamouli reveals wrapping varanasi in less time than RRR
खत्म हुई राजामौली की वाराणसी की शूटिंग, एक फिल्म में दिखेगा सबकुछ!
Prashant Neel teases Salaar Part 2 Shouryaanga Parvam
अगले साल प्रभास की सलार 2 पर आएगा बड़ा अपडेट, बर्थडे पर हुआ ऐलान
Fauzi Teaser Review
प्रभास का 'फौजी' अवतार दमदार या फुस्स? टीजर में ये चीज कर गई निराश
Rajinikanth eyes 1000 crore before ramayana
रजनीकांत और सिर्फ रजनीकांत! जेलर 2 के सामने बेदम हुईं फिल्में
Jailer 2 box office collection day 8
600 करोड़ पार रजनीकांत की जेलर 2 की थमी रफ्तार, आयुष्मान करेंगे नुकसान?

लेकिन फिर उन्होंने उन्हें सपोर्ट करते हुए हार्ट सर्जरी के लिए प्रेरित किया, और कुछ ही दिन पहले उनकी सर्जरी भी सफल हुई. फिलहाल जुबैदा धीरे-धीरे रिकवर कर रही हैं. मगर एक्टर अली इस पूरी घटना से परेशान नजर आए हैं. वो अपनी पत्नी का हार्ट सर्जरी वाला व्लॉग देखकर टूटते हुए नजर आए. 

Advertisement

जुबैदा अली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके दिखाया कि कैसे एक्टर अली उन्हें सर्जरी के लिए जाते हुए देखकर रोते रहे. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो ठीक हैं, और एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हैं. मगर फिर भी अली अपने आंसू नहीं रोक पाए. जुबैदा ने अपने पति के लिए अपना प्यार जाहिर किया. उन्होंने लिखा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अली जैसे पति मिले, जो उनकी इतनी चिंता करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं. जिंदगी में उनका साथ पाना जुबैदा के मुताबिक सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeda Ali (@zubedaspage)

वो आगे लिखती हैं- मैं दिल से चाहती हूं कि हर महिला को मेरे जैसा प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला और सपोर्ट करने वाला पति मिले. अगर उसके साथ ऐसा जीवनसाथी हो, तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकती है और प्यार व खुशियों से भरी जिंदगी जी सकती है. 

बता दें कि एक्टर अली तेलुगू सिनेमा के वेटरन कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने कई सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है. यहां तक कि वो सलमान खान की फिल्म में भी दिख चुके हैं. साल 2019 में फिल्म दबंग 3 में उनका छोटा सा कैमियो था, जिसमें वो कॉमेडी करते नजर आए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 11वीं गिरफ्तारी, सोनीपत का प्रांजल इंदौर से दबोचा गया |
    'सिर कलम किया या... शव कहां हैं?' 2 बांग्लादेशियों की सजा-ए-मौत पर ढाका ने सऊदी से पूछे ये 6 सवाल |
    कमाई के 4.5 लाख रुपये दिखते हैं, सालों की मेहनत नहीं! दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट ने बताई स्टोरी  |
    हिंदू परिवार में जन्मा, मुस्लिम फैमिली ने पाला, शादी की... 31 साल बाद मिला तो मां ने कहा- बहू को घर लाएंगे |
    वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, नमो घाट पर देखा एयर शो |
    चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा, आंध्र प्रदेश-ओड़िशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी |
    Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    Kala Chana Pakoda Recipe: काले चने से बनाएं कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    India's First Bullet Train: जमीन से 100 फीट नीचे स्टेशन... समुद्र के अंदर सुरंग, जहां से गुजरेगी बुलेट ट्रेन |
    कुल्हड़ पिज्जा वाले सहज की तबीयत बिगड़ी, कहा- पत्नी को ट्रोल मत करना, वीडियो
    Advertisement