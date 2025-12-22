Film Wrap: जान बचाकर उर्फी भागीं पुलिस स्टेशन, आखिरी हिस्सा दिखाने लौटेगी 'दृश्यम 3'

मनोरंजन की दुनिया में हर रोज कुछ नया और अनोखा घटता रहता है. सोमवार के दिन भी वैसा ही कुछ देखा गया. पिछले 17 दिनों से रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में भौकाल मचाती आ रही है. फिल्म का कलेक्शन वर्ल्डवाइड 800 करोड़ पार हो चुका है. बॉलीवुड की तरफ से एक के बाद एक दमदार प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं.

और पढ़ें

अजय देवगन ने अपनी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी अनाउंस कर दी है. इस बार विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा लेकर लौट रही है. वहीं, टीवी की दुनिया से अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए मशहूर उर्फी जावेद को सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन में देखा गया. उन्होंने बताया कि वो अपनी जान बचाकर पुलिस के पास अपनी बहनों के साथ आईं. हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये अभी तक नहीं मालूम हुआ है.

800 करोड़ पार धुरंधर, क्यों DJ बने अर्जुन रामपाल? 'Fa9la' की धुन पर नचाया

धुरंधर की सक्सेस के बीच अर्जुन रामपाल को एक क्लब में डीजे बनता देखा गया. एक्टर ने अक्षय खन्ना का पॉपुलर ट्रैक 'Fa9la' प्ले किया, जिसपर सभी लोग खुशी से झूमे.

10 साल बाद एक्ट्रेस का धांसू कमबैक, तलाक की चर्चा के बीच पति ने की तारीफ, फैंस हैरान

Advertisement

एक्टर जय भानुशाली ने अपनी पत्नी माही विज के एक्टिंग कमबैक की तारीफ की. उनका कमेंट इंस्टाग्राम पर वायरल रहा. फैंस जय के रिएक्शन से हैरान रह गए.

धोनी के दरवाजे पर खड़े रहे सिंगर-मंत्री बाबुल सुप्रियो के बच्चे, बताई पहचान, मगर नहीं हुई मुलाकात

बाबुल सुप्रियो ने बच्चों का मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो रांची में एमएस धोनी से मिलने पहुंचे. बच्चों ने उनके मंत्री-सेलेब होने की बात तक कह डाली लेकिन कोशिश नाकाम रही.

फटे-पुराने कपड़ों में दिखा पॉपुलर चाइल्ड एक्टर, सड़कों पर जिंदगी ब‍िताने को क्यों मजबूर?

पूर्व फेमस चाइल्ड एक्टर टायलर चेज का कैलिफोर्निया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसमें उन्होंने पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है. लोग ये वीडियो देख काफी हैरान है.

दूर हुई रजत बेदी की नाराजगी, राकेश रोशन को बताया 'गुरु', बोले- फिर काम करना है...

रजत बेदी ने राकेश रोशन के साथ अपनी नई फोटो शेयर की. कोई मिल गया फिल्म के बाद रजत काफी निराश, उदास हो गए थे और डिप्रेशन में भी चले गए थे. लेकिन अब फिल्ममेकर के साथ फोटो शेयर करके उन्होंने दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की है.

---- समाप्त ----