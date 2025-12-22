एक वक्त था जब हॉलीवुड के पूर्व चाइल्ड एक्टर टायलर चेज टीवी स्क्रीन पर इनोसेंट स्माइल और मजाकिया अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत लेते थे. निकलोडियन के मशहूर शो 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में मार्टिन का रोल प्ले कर उन्होंने बच्चों और युवाओं में खास पहचान बनाई थी. लेकिन बदकिस्मती से आज वो ही चहेरा अमेरिका की सड़कों पर बदहाली की हालत में जी रहा है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें टायलर चेज बेहद ही गंदी स्थिति में नजर आए. किसी को यकीन हुआ कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जो वो इस हालात में रहने को मजबूर है?

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि टायलर के कपड़े जगह-जगह से फटे हुए है, वो अपनी पैंट को संभाल रहे है. जो चेहरा कभी ग्लैमर और कैमरों से घिरा हुआ रहता था. वो कैलिफोर्निया की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है. वीडियो में एक लेडी उनसे बात करती हुई दिख रही है.

वीडियो में जब लेडी ने टायलर से पूछा कि क्या उन्होंने कभी डिज्नी के किसी प्रोजेक्ट में काम किया है? इस पर चेज ने हंसते हुए जवाब दिया, 'वह निकलोडियन 'नेड की डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में चाइल्ड आर्टिस्ट थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद टायलर की सेहत को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई.

टायलर चेज के साथ क्या हुआ?

टायलर की ऐसी हालात क्यों हो गई इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2015 में उनका एक वीडियो सामने आया था. जिसमें उन्होंने अपने इवेंट में लोगों के न आने पर दुख जताया था. उसी वीडियो में उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर (BPD) से पीड़ित होने की बात कही थी.

कब तक चला चेज का शो?

बता दें कि चेज का जन्म 6 सितंबर, 1989 को एरिजोना में हुआ था. IMDb के अनुसार, चेज को अपना पहला एक्टिंग रोल नेड के डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड में मार्टिन के रूप में मिला. यह शो 2004 से 2007 तक तीन सीजन तक चला, और कथित तौर पर उन्होंने एक टैलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, प्रोस्काउट के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री की थी.

आखिरी बार कब दिखे थे टायलर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टायलर चेज को आखिरी बार बडे़ पर्दे पर साल 2007 में देखा गया था. जिसके बाद उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा और वो गुमनामी में चले गए. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो इस तरह अपना गुजरा कर रहे हैं.

