दूर हुई रजत बेदी की नाराजगी, राकेश रोशन को बताया 'गुरु', बोले- फिर काम करना है...

कोई मिल गया फिल्म फेम एक्टर रजत बेदी ने फिल्ममेकर राकेश रोशन का दिल से आभार जताया है. रजत ने कहा कि राकेश रोशन ने उन्हें ऐसी भूमिका दी, जिसने उन्हें आज तक जिंदा रखा है. रजत ने ये बात साल 2003 की सुपरहिट फिल्म “कोई… मिल गया” को लेकर कही, जिसमें उन्हें अहम रोल मिला था. वो विलेन बने नजर आए थे.

राकेश रोशन की तारीफ की

इस फिल्म में रजत बेदी ने राज सक्सेना का यादगार किरदार निभाया था. ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा भी नजर आए थे.

रजत ने इंस्टाग्राम पर राकेश रोशन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिख रहे हैं. इसके कैप्शन में रजत ने लिखा- आज उस शख्स से मिलकर बेहद खुश और धन्य महसूस कर रहा हूं, जिसने मुझे ऐसा रोल दिया जो मुझे आज तक जिंदा रखे हुए है. राकेश रोशन- मेरे गुरु, मेरे शिक्षक और इंडस्ट्री के सबसे विनम्र और टैलेंटेड इंसान. सर, आज आपसे मिलना और आपके साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए गर्व की बात है. हर किसी का सपना होता है आपके साथ काम करना, मेरा सपना एक बार पूरा हो चुका है, और दोबारा भी करना चाहूंगा.

राकेश रोशन से नाराज थे रजत!

“कोई… मिल गया” एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन राकेश रोशन ने किया था. रजत बेदी ने अपने करियर की शुरुआत 1998 की साइंस फिक्शन फिल्म '2001: दो हजार एक' से लीड एक्टर के तौर पर की थी. हाल ही में रजत को नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया, जिसे आर्यन खान ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के तौर पर बनाया. इस सीरीज ने रजत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया.

हैरानी की बात ये है कि इस सीरीज की प्रमोशन के दौरान रजत ने राकेश रोशन से नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था कि कोई मिल गया फिल्म के फाइनल एडिट्स से उनके काफी सारे सीन्स निकाल दिए गए. जिससे उन्हें काफी बुरा लगा. इसी के साथ उन्होंने कहा था कि- सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब कोई मिल गया के प्रमोशन और पब्लिसिटी से मुझे पूरी तरह दूर रखा गया. मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि एक एक्टर होने के नाते मेरी काफी सारी उम्मीदें थीं. रजत ने बताया था कि इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे.

लेकिन अब इस अप्रीसिएशन पोस्ट से क्या ये माना जाए कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है.

