Film wrap: खेसारी की पत्नी लड़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव? चिंकी-मिंकी का टूटा दिल

फिल्म रैप में आज काफी कुछ हुआ. हिंदी सिनेमा से खबर आई कि पंकज धीर का निधन हो गया है. वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे. इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री से भी न्यूज आई कि खेसारी लाल यादव की पत्नी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं.

