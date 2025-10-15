Film wrap: खेसारी की पत्नी लड़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव? चिंकी-मिंकी का टूटा दिल

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. 'महाभारत' में कर्ण का किरादर निभाने वाले पंकज धीर का कैंसर के चलते निधन हो गया. सलमान खान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसके अलावा खेसारी लाल यादव की पत्नी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं.
महाभारत के 'कर्ण' पंकज धीर का निधन, 68 की उम्र में कैंसर से हारे जंग
एक्टर पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल प्ले किया था. इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
पत्नी को मनाने में जुटे खेसारी लाल यादव, चाहते हैं लड़े बिहार विधानसभा चुनाव, बोले- नहीं मानी तो...
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि उनकी पत्नी चंदा यादव बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें. इसके लिए वो जी-जान से कोशिश कर रहे हैं कि पत्नी हामी भर दें.
नए घर में कबूतर भगा रहीं सोनाक्षी सिन्हा, वीडियो में दिखाया कैसे है आशियाना
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं. लेकिन अबतक उनकी या पति जहीर इकबाल की ओर से इसपर कन्फर्मेशन नहीं आया है.
चिंकी-मिंकी का टूटा दिल, जुड़वां बहनों को बॉयफ्रेंड से मिला धोखा, बोलीं- किस्मत...
इंफ्लुएंसर चिंकी मिंकी यानी (सुरभि और समृद्धि मेहरा) को बीते दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में देखा गया था.
सुजैन खान को BF ने कैमरे पर किया इग्नोर, नहीं पकड़ा हाथ, चौंके यूजर्स, बोले- ये कैसा रिश्ता?
ऋतिक रोशन संग तलाक के बाद सुजैन खान लंबे समय से अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं.