महाभारत के 'कर्ण' पंकज धीर का निधन, 68 की उम्र में कैंसर से हारे जंग

टीवी इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सामने आई है. एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. उन्होंने बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल प्ले किया था. उनके करीबी दोस्त अमित बहल ने इंडिया टुडे संग बातचीत में एक्टर की मौत की खबर को कंफर्म किया है.

नहीं रहे पंकज धीर

सूत्रों के मुताबिक, पंकज को कैंसर था, वो इससे जंग जीत गए थे. लेकिन बीते कुछ महीनों में उनका कैंसर दोबारा लौटा. एक्टर की हालत काफी नाजुक थी. बीमारी की वजह से वो एक बड़ी सर्जरी से भी गुजरे थे. लेकिन पंकज को बचाया नहीं जा सका. पंकज की मौत की खबर सुन टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है. फैंस भी गमगीन हैं. पंकज को फैंस और सेलेब्स नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.



पंकज की मौत पर CINTAA ने भी दुख जताया है. उन्होंने बयान जारी कर बताया कि एक्टर की मौत 15 अक्टूबर को हुई है. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पर्ले में शाम 4.30 बजे किया जाएगा. पंकज CINTAA के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे थे.

कैसे मिला था कर्ण का रोल?

Advertisement

पंकज ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया था. लेकिन उन्हें 1988 में आई बीआर चोपड़ा की महाभारत से फेम मिला था. इस शो में एक्टर ने कर्ण का रोल प्ले किया था. उन्होंने जिस संजीदगी के साथ इस किरदार को निभाया था, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है. एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अर्जुन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था. लेकिन उनका ऑडिशन अच्छा जाने के बावजूद ये रोल फिरोज खान को मिला.

इसकी वजह बताते हुए पंकज ने कहा था कि मेकर्स चाहते थे वो बृहन्नला के रोल के लिए अपनी मूंछे हटवाएं. ऐसा करने से पंकज ने मना कर दिया था. उनकी इस जिद ने बीआर चोपड़ा को नाराज कर दिया था. उन्होंने गुस्से में एक्टर को स्टूडियो से बाहर कर दिया था. उनका कॉन्ट्रेक्ट फाड़ दिया था. 6 महीने तक पंकज बिना काम के भटकते रहे. फिर कुछ समय बाद बीआर चोपड़ा ने पंकज को कर्ण के रोल में कास्ट किया.

पत्नी-बेटे को अकेला छोड़ गए पंकज धीर

पंकज ने टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया था. वे कई माइथोलॉजिकल शोज का हिस्सा रहे थे. इनमें चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा शामिल हैं. पंकज ने हिंदी फिल्म सोल्जर, बादशाह, सड़क में शानदार काम किया था. पकंज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, वो अपने पीछे पत्नी अनीता धीर और बेटे निकितन धीर को पीछे छोड़ गए हैं. उनका बेटा निकितिन धीर है. वो शोबिज में एक्टिव हैं. निकितिन को फैंस फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में उनके रोल थंगाबली से जानते हैं. निकितिन ने भी अपने पिता की तरह कई माइथोलॉजिकल शो किए हैं. श्रीमद रामायण में उन्होंने रावण का रोल कर वाहवाही लूटी है. उनकी पत्नी कृतिका सेंगर भी एक्ट्रेस हैं. वो कई टीवी शोज में दिखी हैं. शादी के बाद वो कम ही स्क्रीन पर नजर आती हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----