पत्नी को मनाने में जुटे खेसारी लाल यादव, चाहते हैं लड़े बिहार विधानसभा चुनाव, बोले- नहीं मानी तो...

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि उनकी पत्नी चंदा यादव बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें. इसके लिए वो जी-जान से कोशिश कर रहे हैं कि पत्नी हामी भर दें. उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे.

खेसारी चाहते हैं पत्नी लड़े चुनाव (Photo: FB @khesarilalyadav)
बिहार में चुनाव का माहौल है, ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री बेहद एक्टिव है. कई एक्टर्स जहां पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज से नाता जोड़ चुके हैं, वहीं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अभी इस कोशिश में हैं. वो खुद नहीं लेकिन अपनी पत्नी चंदा को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं. उन्होंने इस बारे में बात की और बताया कि वह किसका नेता का साथ देंगे. 

खेसारी की पत्नी खेलेंगी चुनावी पारी

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही है. उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं उनकी पत्नी चुनाव में उम्मीदवार बनें. वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते. 

खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं पिछले चार दिनों से अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वह चुनाव लड़ें. अगर वह मान जाती हैं, तो हम नामांकन दाखिल करेंगे. लेकिन अगर वह नहीं मानतीं, तो मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और अपने ‘भैया’ तेजस्वी यादव को जीताने की कोशिश करूंगा.”

मची सियासी हलचल

खेसारी लाल यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. फैंस भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि क्या उनकी पत्नी राजनीति में कदम रखेंगी या नहीं. खेसारी पहले भी समाज और युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं.

मालूम हो कि, चंदा अगर चुनावी मैदान में कदम रखती हैं तो उन्हें आरजेडी पार्टी से छपरा या मांझी सीट से टिकट मिलने की संभावना है. इसके लिए खेसारी पूरी ताकत लगा रहे हैं. वो इस मद्देनजर राबड़ी देवी से भी मुलाकात कर चुके हैं. 

कौन हैं चंदा?

खेसारी लाल ने 2006 में चंदा यादव से शादी की थी. कपल के दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं. खेसारी कई बार कह चुके हैं कि संघर्ष के दिनों में चंदा ने उनका पूरा साथ दिया है. वो उन्हें पूजती हैं. चंदा यादव की सोशल मीडिया प्रोफाइल बताती है कि वो स्टार की पत्नी होने के बावजूद साधारण जीवन जीती हैं, जिससे आम महिलाएं उनसे आसानी से जुड़ाव महसूस करती हैं.

