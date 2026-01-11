Film Wrap: नहीं रहे 'इंडियन आइडल 3' के विनर, क्रिश्चियन दुल्हन बनीं कृति सेनन की बहन

मनोरंजन की दुनिया में आज काफी कुछ घटा. बॉलीवुड और टेलीविजन से कई बड़ी खबरें सामने आईं. रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 3' के विजेता प्रशांत तमांग ने 43 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. वो अपने पीछे एक पत्नी और नन्ही सी बेटी छोड़ गए. इस खबर से कई लोगों का दिल टूटा.

वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी के चर्चे हुए. नुपुर ने स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन वेडिंग की. एक्ट्रेस अपने पिता का हाथ थामे अपने पति के पास आईं, जिसके बाद उनके और स्टेबिन के बीच एक किस हुई. इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीता.

बेस्ट फ्रेंड नदीम संग नजदीकियों की चर्चा, माही पर उठी उंगली तो भड़कीं अंकिता, बोलीं- कोई हक नहीं...

माही विज और जय भानुशाली के अलग होने के बाद ट्रोलिंग तेज हो गई है. माही के सपोर्ट में उतरीं अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. जानिए पूरा मामला.

यामी गौतम की फैन बनीं आलिया भट्ट, बताया 'क्वीन', फूली नहीं समाईं 'हक' एक्ट्रेस

आलिया भट्ट ने यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ की जमकर तारीफ की और खुद को उनकी फैन बताया. जानिए आलिया ने क्या कहा, यामी का क्या रिएक्शन रहा और OTT पर फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

नहीं रहे 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग, 43 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. प्रशांत का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. फैंस उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं.

पिता का हाथ थाम नूपुर ने की नई जिंदगी की शुरुआत, पति स्टेबिन ने किया KISS, चीयर करती दिखीं कृति

कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने सिंगर स्टेबिन बेन से उदयपुर में व्हाइट वेडिंग की. शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कपल की ड्रीमी वेडिंग फोटोज ने फैंस का दिल जीत लिया है.

'अटका हुआ नहीं रहना चाहता', धनश्री संग तलाक पर बोले युजवेंद्र चहल, डेटिंग लाइफ पर तोड़ी चुप्पी

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने एक्ट्रेस धनश्री संग अपने तलाक पर बात की. धनश्री ने चहल को लेकर कई बातें कही थीं, जिसपर क्रिकेटर का कहना है कि वो अब उस फेज से आगे निकल चुके हैं. साथ ही उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ पर भी चुप्पी तोड़ी है.

