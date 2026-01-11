scorecardresearch
 
नहीं रहे 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग, 43 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. प्रशांत का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. फैंस उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं.

नहीं रहे इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग (Photo: Instagram @prashanttamangofficial)
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेहद शॉकिंग और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है. इंडियन आइडल 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते सिंगर और एक्टर प्रशांत की जान गई है. हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है. लेकिन एक बेहतरीन और टैलेंटेड आर्टिस्ट के अचानक यूं दुनिया छोड़ने पर पूरी इंडस्ट्री गमगीन है. हर किसी को प्रशांत के निधन से तगड़ा झटका लगा है. 

करीबी ने किया कंफर्म

प्रशांत के म्यूजिक पार्टनर भावेन धनक ने एक इंस्टा पोस्ट कर इसे कंफर्म किया है. उन्होंगे दुख जताते हुए लिखा है कि- विश्वास नहीं होता कि तुम चले गए मेरे भाई. 

जानकारी के मुताबिक, प्रशांत तमांग का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है. कार्डियक अरेस्ट आने के दौरान वो दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर में ही मौजूद थे. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था. मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रशांत के निधन से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है. फैंस भी गमगीन है. प्रशांत के दोस्त भी उनके निधन की खबर से टूट गए हैं. हर किसी का दिल भारी है और आंखें नम हैं.

छोटी उम्र में पिता को खो दिया था

Advertisement

प्रशांत तमांग की बात करें तो उनका जन्म 4 जनवरी 1983 में हुआ था. वो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे. छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. पिता की मौत के बाद वो पढ़ाई छोड़कर परिवार को संभालने के लिए कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करने लगे थे. 

इंडियन आइडल 3 के विनर का जीता था खिताब

इसके बाद साल 2007 में प्रशांत ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 3 में पार्टिसिपेट किया था. शो में उन्होंने अपनी गायकी का ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई उनका फैन बन गया. वो घर-घर में मशहूर हो गए. प्रशांत तमांग ने अपने टैलेंट के दम पर शो के विनर का खिताब अपने नाम किया था. इंडियन आइडल 3 जीतने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. वो दुनियाभर में शोज करने लगे. उनकी रुहानी आवाज और गायकी का हर कोई मुरीद हो गया था.  

सिंगिंग के साथ प्रशांत तमांग ने एक्टिंग में भी लक आजमाया था. वो फेमस सीरीज पाताल लोक में नजर आए थे. उनकी दमदार एक्टिंग को काफी सराहा गया था. इसके अलावा भी वो कई रिजनल फिल्मों में भी काम कर चुके थे. 

