यामी गौतम की फैन बनीं आलिया भट्ट, बताया 'क्वीन', फूली नहीं समाईं 'हक' एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ में की गई शानदार एक्टिंग की खूब तारीफ की. आलिया ने फिल्म से यामी की एक तस्वीर शेयर की और उनके लिए एक भावुक नोट लिखा. उन्होंने यामी को क्वीन कहा और उनकी एक्टिंग की तारीफ की.

यामी की अगली फिल्म के इंतजार में आलिया

फिल्म ‘हक’ एक सच्ची कहानी पर आधारित है और नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब यह हाल ही में एक ओटीटी पर भी दस्तक दे चुकी है. यामी को इसके लिए खूब तारीफें मिल रही हैं. लेकिन अब उनकी फैन लिस्ट में आलिया भट्ट का भी नाम शामिल हो चुका है.

आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यामी गौतम की फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- क्वीन यामी गौतम, आप ‘हक’ में कमाल की कलाकार हैं. आपके अंदर सच्ची कला है, दिल है और सब कुछ बहुत खास है. यह अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा महिला परफॉर्मेंस में से एक है. जैसा कि मैंने आज सुबह फोन पर भी कहा था, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और आपके आने वाले हर काम का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, जो फिर से हम सबको खुश और एंटरटेन करेगा.

इससे पहले भी कई सेलेब्रिटीज, जिनमें फराह खान शामिल हैं, यामी गौतम की परफॉर्मेंस की तारीफ कर चुके हैं. फराह खान ने तो यह भी कहा कि यामी इस फिल्म के लिए अवॉर्ड की हकदार हैं.

इमोशनल हुईं यामी गौतम

आलिया की तारीफ और खूबसूरत शब्दों का यामी ने तहे दिल से आभार जताया है. यामी ने आलिया की इंस्टा स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा- किसी शानदार कलाकार और अच्छे इंसान को पहचानने के लिए भी एक शानदार कलाकार और अच्छा इंसान होना जरूरी होता है. आपकी सराहना ने मेरा दिन बना दिया. आज सुबह हमारी बातचीत बहुत प्यारी रही. ऐसे और भी कई पल हों- मैं हमेशा आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी. आज इस सशक्त भावना का जश्न मना रही हूं.

यह फिल्म शाह बानो केस की सच्ची कहानी पर आधारित है. ये समानता और न्याय जैसे मुद्दों को उठाती है और भारत की बदलती सामाजिक-कानूनी स्थिति पर जरूरी बातचीत को आगे बढ़ाती है. फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. करीब 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 30 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि ओटीटी पर जबसे फिल्म आई है, इसे खूब पसंद किया जा रहा है.

