बेस्ट फ्रेंड नदीम संग नजदीकियों की चर्चा, माही पर उठी उंगली तो भड़कीं अंकिता, बोलीं- कोई हक नहीं...

माही विज और जय भानुशाली के अलग होने के बाद ट्रोलिंग तेज हो गई है. माही के सपोर्ट में उतरीं अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. जानिए पूरा मामला.

माही विज के सपोर्ट में अंकिता लोखंडे (Photo: Instagram @mahhivij @aankita.lokhande)
माही विज और जय भानुशाली ने जबसे यह जाहिर किया है कि दोनों अब अलग हो चुके हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं. कभी अपनी इंस्टा स्टोरीज को लेकर माही पर निशाना साधा जाता है, तो कभी जय के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की चर्चा की जाती है. हाल ही में माही के अपने दोस्त नदीम के लिए एक इमोशनल पोस्ट पर भी सवाल खड़े किए गए. 

माही के सपोर्ट में बोलीं अंकिता

माही पर इस तरह से सरेआम उंगली उठाए जाने से एक्ट्रेस दोस्त अंकिता लोखंडे का गुस्सा भड़क उठा है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है. अंकिता का कहना है कि वो सालों से जय-माही को जानती हैं, वहीं वो नदीम से भी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. इनका रिश्ता कैसा है, क्या है, इसपर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है.  

अपनी इंस्टा स्टोरी में अंकिता लिखती हैं- मैं यह बात एक सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर कह रही हूं. माही और नदीम के रिश्ते को लेकर जो बातें हो रही हैं, उनसे मैं बहुत परेशान हूं. मैं माही को जानती हूं, नदीम को जानती हूं और उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूं.

'मुझे यह साफ-साफ कहना जरूरी लगा कि- नदीम माही और जय के लिए एक मजबूत सहारा हैं और तारा के लिए एक अच्छे पिता हैं. बस, इतना ही. इसमें कुछ और नहीं है. कुछ रिश्ते इज्जत, प्यार और भरोसे पर टिके होते हैं, और बाहर वालों को उन्हें जज करने का कोई हक नहीं होता.'

अंकिता ने सुनाई खरी-खरी

अंकिता ने आगे कहा- 'एक दोस्त के तौर पर मैं कह सकती हूं कि नदीम हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे हैं. उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. माही और जय माता-पिता के रूप में शानदार काम कर रहे हैं. भगवान आप सबको खुश रखे. और जो लोग नकारात्मक बातें फैला रहे हैं, उनसे बस यही कहना है- कृपया रुक जाइए. लोगों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए. कर्म सब देख रहा है. माही, मैं तुमसे प्यार करती हूं. जय, तुमसे भी और नदीम- आपके लिए दिल से शुभकामनाएं. आप हम सबके लिए एक बहुत अच्छे इंसान हैं.

अंकिता के इस पोस्ट को माही ने भी शेयर किया है. बीते दिनों माही ने दोस्त नदीम को बेटी तारा का फादर फिगर बताते हुए उन्हें बर्थडे विश किया था. माही ने अपने इमोशन्स जाहिर करते हुए नदीम को 'आई लव यू' कहा था और उन्हें अपना परिवार बताया. माही ने साथ ही इसका भी जिक्र किया कि उनकी बेटी तारा नदीम को अब्बू कहती है. 

मालूम हो कि, माही का इस तरह से खुलकर अपनी फिलिंग्स को जाहिर करना यूजर्स को रास नहीं आ रहा है.

