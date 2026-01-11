'अटका हुआ नहीं रहना चाहता', धनश्री संग तलाक पर बोले युजवेंद्र चहल, डेटिंग लाइफ पर तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही है. पिछले साल उन्होंने एक्ट्रेस धनश्री वर्मा को तलाक दिया. शादी के चार सालों बाद, दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. इसके बाद चहल को आरजे-एक्ट्रेस महवश के साथ देखा गया. कहा गया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने हमेशा एक-दूसरे को अपना दोस्त बताया.

तलाक-डेटिंग पर क्या बोले चहल?

तलाक के बाद धनश्री ने चहल को लेकर काफी सारी बातें की. उन्होंने 'राइज एंड फॉल' रियलिटी शो के दौरान क्रिकेटर पर कई आरोप लगाए, साथ ही अपने तलाक की भी चर्चा की. चहल ने धनश्री की बातों पर जवाब भी दिए थे. अब उन्होंने दोबारा अपने तलाक पर बात की है. क्रिकेटर ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब वो धनश्री संग हुए अपने तलाक में अटके नहीं रहना चाहते.

मैशेबल इंडिया संग बातचीत में युजवेंद्र चहल ने कहा, 'मेरी जिंदगी का एक चैप्टर था, जो अब खत्म हो गया है. मैं उस चीज से अब निकल चुका हूं. मैं उस बारे में बात करूं, और उसपर कोई रिएक्शन आए. मैं उस जगह में अटका हुआ नहीं रहना चाहता. मेरी अब अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी. सिंपल सी बात है वो अपनी जिंदगी में खुश रहें और मैं अपनी जिंदगी में चैन से रहूं. खुश रहो यार, क्या किसी को जिंदगी में दुखी करके मिलना है.'

बचपन से झेल रहे ट्रोलिंग पर क्या बोले चहल?

चहल ने आगे अपनी डेटिंग की चर्चाओं पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने उस वीडियो पर रिएक्ट किया, जिसमें वो लंदन में महवश के साथ दिखाई दिए थे. चहल ने कहा, 'दोस्त के साथ घूमते हैं, तो वीडियो आ ही जाता है. कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं हैप्पी सिंगल हूं.' क्रिकेटर ने आगे सोशल मीडिया पर अपने ट्रोल्स को भी जवाब देते हुए कहा, 'मैं इंटरनेट को उतना सीरियस नहीं लेता. जहां लोग आपसे प्यार करेंगे, वहां थोड़ी नफरत भी होगी.'

'मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपनी जिंदगी में गाली से लेकर ट्रोलिंग सबकुछ झेला है. तो मैं उससे निकल गया हूं. लोग गाली देकर जाएंगे, दे दो. कोई दिक्कत नहीं. तुम खुश रहो. मैंने अपनी जिंदगी में बॉडी शेमिंग भी झेली है. पहले फर्क इसलिए पड़ता था क्योंकि तब सोशल मीडिया नया था. लेकिन अब जिसको आना है, आओ और गाली देकर जाओ. नफरत तो आएगी ही, चाहे जो कर लो.'

बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री तलाक के बाद एक साथ दोबारा नजर आ सकते हैं. खबर है कि दोनों 'द 50' रियलिटी शो में काम कर सकते हैं. ये एक नया रियलिटी शो है, जिसका फॉरमैट क्या होगा ये कोई नहीं जानता. लेकिन फैंस धनश्री और चहल के साथ आने की खबर से काफी एक्साइटमेंट में हैं. हालांकि क्या दोनों 'द 50' रियलिटी शो में नजर आएंगे, ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है.

