Film wrap: 'भागम भाम 2' से गोविंदा का पत्ता हुआ साफ, फिल्म 'घुसखोर पंडत' पर बोले मनोज बाजपेयी

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. नीरज पांडे की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सियासत गरमाई हुई है. लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं. वहीं इसके अलावा आदित्य धर फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' को लेकर सुनील शेट्टी ने खुलासा किया है.
आदित्य धर की बंद पड़ी फिल्म 'अश्वत्थामा' में सुनील शेट्टी का था रोल, एक्टर का खुलासा
आदित्य धर फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' लेकर आने वाले थे, जिसे बजट और मार्केट बिहेवियर के कारण बंद किया गया. अब सुनील शेट्टी ने बताया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा थे. उन्हें फिल्म के लिए साइन किया जा चुका था.
रहमान को राष्ट्र विरोधी कहने वाली कंगना पर भड़के प्रकाश राज, बोले- इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म है...
हाल ही में एक्टर प्रकाश राज ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की. यहां रहमान के हालिया विवाद को उदाहरण के तौर पर प्रकाश ने उठाया.
'धुरंधर 2' में एक नहीं होंगे कई बड़े कैमियो, यामी गौतम ने फिल्म पर दी बड़ी अपडेट
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज होगी. धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक और आदिवी शेष की डकैत जैसी फिल्मों से टक्कर लेगी. अब इस फिल्म को लेकर यामी गौतम की तरफ से अपडेट आया है.
फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर बवाल, मनोज बाजपेयी बोले- मैं भावनाओं को समझता हूं...
नीरज पांडे की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सियासत गरमाई हुई है. लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं.अब अपनी फिल्म पर हो रहे बवाल पर मनोज बाजपेयी ने रिएक्ट किया है.
'भागम भाग 2' से गोविंदा का पत्ता साफ, मनोज बाजपेयी ने किया रिप्लेस! कास्टिंग से नाराज फैंस
गोविंदा को मूवी भागम भाग के सीक्वल से रिप्लेस कर मनोज बाजपेयी को कास्ट किए जाने की खबरे हैं. इस बदलाव से फैंस में नाराजगी देखी जा रही है. उनका कहना है गोविंदा के कॉमेडी स्टाइल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता.