बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कम्पोजर एआर रहमान विवादों में बने हुए हैं. उन्होंने जनवरी में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के 'साम्प्रदायिक' होने को लेकर बड़े बयान दिया था. साथ ही 'छावा' को बांटने वाली पिक्चर भी बताया. इसके बाद इंटरनेट पर खूब चर्चा शुरू हो गई थी. यूजर्स उनके पक्ष और विपक्ष में बातें करने लगे. विवाद में कंगना रनौत ने भी बड़े दावे के साथ एंट्री ली थी. उन्होंने बताया था कि रहमान ने फिल्म 'इमरजेंसी' में म्यूजिक देने से मना कर दिया था. सिंगर ने इसे प्रोपेगेंडा बताया था.

और पढ़ें

कंगना पर प्रकाश राज का वार?

हाल ही में एक्टर प्रकाश राज ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की. यहां उन्होंने 'क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट! व्हू गेट्स लॉक्ड अप फोर स्पीकिंग आउट? विषय पर बात की. इस बीच संगीतकार एआर रहमान के हालिया विवाद को उदाहरण के तौर पर प्रकाश ने उठाया. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कंगना रनौत ने रहमान पर हमला किया था. प्रकाश ने कहा कि लोग 'भौंक' रहे हैं.

इवेंट में प्रकाश ने रहमान के विवाद का जिक्र करते हुए कहा, 'एआर रहमान के साथ क्या हो रहा है? जनता की चर्चा क्या है? मां तुझे सलाम. जय हो. दो ऑस्कर. सबने खुशी मनाई. उन्होंने बस इतना कहा... आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह काम की भीख नहीं मांग रहे हैं, वह इससे बहुत ऊपर हैं. उन्होंने कहा, यह सच है.'

Advertisement

फिर प्रकाश राज ने कंगना के उस हमले का जिक्र किया जब रहमान ने उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' को 'प्रोपेगैंडा' कहा था. उन्होंने कहा, 'देखिए कैसी खुशी शुरू हो गई है. देखिए कैसा बोलना शुरू हो गया है. एक महिला निर्देशक और एक्ट्रेस अचानक इसलिए कि उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया, उन्हें राष्ट्र-विरोधी कहने लगी. कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को, जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्लासिक कह रही हैं. और यह कि उन्होंने काम करने से मना कर दिया. देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है.'

रहमान के बयान पर भड़की थीं कंगना

रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक इंटरव्यू में फिल्म 'छावा' को 'विभाजनकारी' कहा था. साथ ही हिंट दिया था कि शायद 'सांप्रदायिक' कारणों से ही उन्हें बॉलीवुड में भरपूर काम नहीं मिल रहा है. इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस और नेता कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, 'प्रिय एआर रहमान जी, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे पक्षपात और भेदभाव का सामना करती हूं, क्योंकि मैं भगवा पार्टी का समर्थन करती हूं. फिर भी कहना चाहूंगी कि आपसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा हुआ कोई इंसान मैंने नहीं देखा.'

एक्ट्रेस ने दावा किया था कि रहमान ने उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए म्यूजिक देने से मना कर दिया था. उन्होंने आगे लिखा था, 'मैं बहुत उत्सुकता से अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी आपको सुनाना चाहती थी. नैरेशन को छोड़िए, आपने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया था. मुझे बताया गया कि आप प्रोपेगैंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते. विडंबना यह है कि इमरजेंसी को सभी समीक्षकों ने मास्टरपीस कहा. विपक्षी दल के नेताओं ने भी मुझे प्रशंसक पत्र भेजे और फिल्म के संतुलित और दयालु दृष्टिकोण की सराहना की. लेकिन आप अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं. मुझे आपके लिए दुख होता है.'

Advertisement

विवाद बढ़ने के बाद एआर रहमान ने एक वीडियो शेयर कर भारत और संगीत के प्रति अपने प्यार को दोहराया था. उन्होंने यह भी कहा था कि उनका इरादा कभी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था.

---- समाप्त ----