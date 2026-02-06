scorecardresearch
 
आदित्य धर की बंद पड़ी फिल्म 'अश्वत्थामा' में सुनील शेट्टी का था रोल, एक्टर का खुलासा

आदित्य धर फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' लेकर आने वाले थे, जिसे बजट और मार्केट बिहेवियर के कारण बंद किया गया. अब सुनील शेट्टी ने बताया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा थे. उन्हें फिल्म के लिए साइन किया जा चुका था.

'धुरंधर' डायरेक्टर संग फिल्म पर बोले सुनील शेट्टी (Photo: Instagram @sunielshetty/adityadharfilms)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' जबसे रिलीज हुई है, तबसे इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है. थिएटर्स के बाद ये फिल्म अब ओटीटी पर भी आ गई है और आते ही धूम मचा रही है. 'धुरंधर' को लेकर हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी बात की है. 

आदित्य धर की फिल्म में होते सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में 'धुरंधर' पर बात करने के दौरान ये खुलासा किया कि वो आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे. वो फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' के लिए कास्ट हुए थे, मगर फिर कुछ कारणों से फिल्म बंद पड़ गई. इसमें विक्की कौशल होने वाले थे. लेकिन बजट और मार्केट बिहेवियर के चलते, आदित्य धर ने इसे बंद किया.

सुनील शेट्टी बोले, 'मैं आदित्य की फिल्म अश्वत्थामा में एक रोल प्ले करने वाला था. मगर फिर वो बंद पड़ गई. सबको साइन किया गया, सबकुछ हो चुका था. लेकिन जब मैंने धुरंधर देखी, मैंने सोचा कि काश मैं भी इसका हिस्सा बन पाता. फिल्म में सब लोग अक्षय खन्ना को बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अदित्य धर और रणवीर सिंह उससे भी कई गुना बेहतर थे.'

'ऑडियंस देख सकती है कि अक्षय खन्ना का किरदार बहुत बड़ा, महान बनाया गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है, सब कुछ उसके पक्ष में काम कर रहा है. लेकिन रणवीर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चमकता है. कैसे? क्योंकि उसने खुद अपना किरदार बनाया. अपनी बॉडी, लुक और खास तौर पर अपनी आंखों से.'

'धुरंधर' डायरेक्टर की तारीफ में बोले सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने आगे आदित्य धर की सोच को सराहा. उन्होंने कहा, 'आजकल लोग पूछते हैं कि कोई फिल्म 3 घंटे 40 मिनट की कैसे हो सकती है. लेकिन अदित्य धर ने दर्शकों की धड़कन अच्छे से समझी. उन्हें पता था कि कोरोना के बाद लोग अब बिंज-वॉचिंग के आदी हो गए हैं. लोग 6-7 घंटे तक बैठकर पूरी वेब सीरीज एक साथ देख लेते हैं. उन्होंने यही सोचा कि अगर आप वेब सीरीज के लिए इतने लंबे समय बैठ सकते हो, तो बड़ी स्क्रीन पर देखो. मैं तुम्हें और भी शानदार अनुभव दूंगा. और उन्होंने सच में वो अनुभव दिया. ये सब डायरेक्टर की पक्की सोच और विश्वास की वजह से हुआ. अदित्य धर की सोच सच में बहुत कमाल की है.' 

---- समाप्त ----
