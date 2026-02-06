'धुरंधर 2' में एक नहीं होंगे कई बड़े कैमियो, यामी गौतम ने फिल्म पर दी बड़ी अपडेट

2025 के अंत में आदित्य धर ने 'धुरंधर' के नाम पर बॉक्स पर तूफान ला दिया. साल खत्म हो गया, लेकिन सफलता का शोर अब तक सुनाई दे रहा है. फैन्स फिल्म का दूसरा पार्ट देखने के लिए बेकरार हैं. 'धुरंधर 2', 19 मार्च ईद के त्योहार पर रिलीज होगी. अब आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने 'धुरंधर 2' को लेकर धमाकेदार अपडेट दी है.

और पढ़ें

'धुरंधर 2' में कई कैमियो

हाल ही में पिंकविला की रिपोर्ट में बताया कि 'धुरंधर 2' में यामी गौतम की सरप्राइज एंट्री होगी. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद यामी ने फिल्म का हिस्सा बनने की ख्वाहिश भी जताई थी. अब हाल ही में एक इवेंट पर यामी ने 'धुरंधर 2' के बारे में बात की और हिंट दिया कि ऑडियंस को सरप्राइज एंट्रीज मिलेंगी, जो स्टोरी में एक्स्ट्रा थ्रिल ऐड करेंगी. उन्होंने बताया कि ये कैमियो सोच-समझकर प्लान किए गए हैं और फिल्म का लेवल अप कर देंगे.

'धुरंधर 2' में सलमान खान की एंट्री

लगता है सलमान खान, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में स्पेशल अपीयरेंस देंगे. हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे सबको लगा कि वो आदित्य धर की फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं. कुछ का मानना है कि फोटो मोर्फ्ड या AI जेनरेटेड हो सकती है, लेकिन बाकी सोचते हैं कि सलमान का कैमियो पक्का है. हालांकिस अभी तक एक्टर या मेकर्स ने इसे कन्फर्म नहीं किया. कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सलमान 'बड़े साहब' का रोल प्ले करेंगे.

Advertisement

कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म में विक्की कौशल का कैमियो कन्फर्म है.

'धुरंधर 2' का धमाकेदार पोस्टर

जर रिलीज से कुछ घंटे पहले रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग मूवी 'धुरंधर 2' का नया पोस्टर शेयर किया था. पोस्टर में रणवीर पहली फिल्म से बिल्कुल चेंज्ड अवतार में हैं. ब्लैक ट्रेंच कोट में स्टैंडिंग, खुले बाल, रेड बैकग्राउंड पर वो एक्सप्लोसिव और डरावने लग रहे हैं.

बता दें कि आदित्य धर डायरेक्टेड 'धुरंधर 2' यश की 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेगी. आदिवी शेष और मृणाल थकुर की 'डकैत' भी उसी दिन रिलीज हो रही है.

---- समाप्त ----