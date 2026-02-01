scorecardresearch
 
Film Wrap: रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग, जुड़वा बच्चों के पिता बने राम चरण

संडे के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया. वहीं साउथ सिनेमा के स्टार राम चरण के घर दोगुनी खुशी ने दस्तक दी.

संडे के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई खबरों ने सुर्खियां बटोरीं. बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया. एक शख्स ने करीब चार-पांच राउंड्स फायर किए. हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. डायरेक्टर के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. 

वहीं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और चिरंजीवी के बेटे राम चरण दोबारा पिता बने. उनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. राम चरण के घर एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया है. ये पल उनके और फैंस के लिए बेहद खुशी वाला है. 

मुंबई के जुहू इलाके में निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई.  इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई.

उर्फी जावेद इस्लाम से 'बर्खास्त', अब नाम होगा गीता भारद्वाज? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

31 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया था कि उर्फी जावेद को इस्लाम से 'निकाल दिया गया' है और अब उन्हें गीता भारद्वाज कहा जाएगा. अब इसपर उर्फी ने चुप्पी  तोड़ी है. 

'धुरंधर एक घिनौनी फिल्म', आदित्य धर की पिक्चर पर भड़कीं डायरेक्टर, कह डाली ये बात

डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने फिल्म की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे 'सीनिस्टर' यानी घिनौना करार दिया है. शाजिया ने फिल्म पर नफरत और हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया. 

जुड़वा बच्चों के पिता बने सुपरस्टार राम चरण, पत्नी उपासना ने बेटा-बेटी को दिया जन्म

साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना 31 जनवरी को जुड़वां बच्चों (एक बेटा और एक बेटी) के माता-पिता बन गए हैं. मेगास्टार चिरंजीवी ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा किया.

ओशिवारा फायरिंग मामले में जेल गए थे कमाल आर खान, अब बाहर आने के बाद बोले- 22 साल के बाद...

कमाल आर खान ने मुंबई में अपने ओशिवारा फायरिंग केस के बारे में मीडिया से बात की. कुछ दिन पहले वो जेल में थे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली. बाहर आने के बाद, केआरके ने क्या कुछ कहा? आइए, जानते हैं.

