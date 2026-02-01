scorecardresearch
 
जुड़वा बच्चों के पिता बने सुपरस्टार राम चरण, पत्नी उपासना ने बेटा-बेटी को दिया जन्म

साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना 31 जनवरी को जुड़वां बच्चों (एक बेटा और एक बेटी) के माता-पिता बन गए हैं. मेगास्टार चिरंजीवी ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा किया.

राम चरण और उपासना के घर जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ है (Photo-Stories by Joshph))
साउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना कामिनेनी के घर खुशियों ने दोहरी दस्तक दी है. इस स्टार कपल के घर जुड़वां बच्चों का आगमन हुआ है. उपासना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है.

राम चरण के पिता और दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "बेहद खुशी और कृतज्ञता के साथ हम साझा कर रहे हैं कि राम चरण और उपासना को जुड़वां बच्चों-एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है. मां और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. दादा-दादी के रूप में हमारे लिए यह आनंद और दैवीय आशीर्वाद का क्षण है."

डिलीवरी से कुछ समय पहले राम चरण को अस्पताल के बाहर देखा गया था, जहां वे पूरे समय पत्नी के साथ मौजूद रहे. उपासना ने अक्टूबर 2025 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसके बाद से फैंस बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे. इस स्टार कपल की पहले से एक बेटी है, जिसका नाम क्लिन कारा कोनिडेला है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर दिखे राम चरण, हाथ में दिखा झोला, 'पेड्डी' की शूटिंग से फोटोज लीक

राम चरण ने साल 2012 में उपासना कामिनेनी के साथ शादी की थी. उपासना न केवल अपोलो चैरिटीज की वाइस प्रेसिडेंट हैं, बल्कि ‘बी पॉजिटिव’ मैगज़ीन की चीफ एडिटर भी हैं. वे देश के पहले कॉर्पोरेट अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की पोती हैं.

