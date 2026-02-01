मुंबई: निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर फायरिंग की खबर सामने आई है. देर रात हुई इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. चश्मदीदों के अनुसार, रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "बिल्डिंग पर फायरिंग की गई है. हम सभी संभावित पहलुओं से इसकी जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों की पहचान की जा सके."

राहत की बात यह है कि इस गोलीबारी में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है. जुहू स्थित रोहित शेट्टी के घर के बाहर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी करती नजर आ रही है. पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान का पता लगाया जा सके.

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक निष्कर्ष साझा नहीं किया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. वहीं रोहित शेट्टी या उनके परिवार की ओर से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंताएं बनी हुई हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह किसी गिरोह की धमकी का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और मकसद था.

