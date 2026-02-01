ओशिवारा फायरिंग मामले में जेल गए थे कमाल आर खान, अब बाहर आने के बाद बोले- 22 साल के बाद...

बॉलीवुड एक्टर और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके पिछले दिनों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे. उन्हें ओशिवारा फायरिंग मामले में जेल जाना पड़ गया था. 24 जनवरी के दिन केआरके की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई. मगर 31 जनवरी को उन्हें कोर्ट से जमानत मिलने पर छोड़ दिया गया. उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) पर जमानत मिली थी.

और पढ़ें

ओशिवारा फायरिंग मामले पर क्या बोले केआरके?

कमाल आर खान जमानत मिलने के बाद मुंबई में स्पॉट हुए थे, जहां समाचार एजेंसी ने उनसे उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ सवाल किए. केआरके ने बताया कि उनके पास पिछले 22 सालों से गन का लाइसेंस है. उनका ये भी कहना है कि वो इतने सालों में आखिर क्यों ऐसा काम करेंगे. एक्टर ने कहा, 'जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, पुलिस को शक हुआ होगा और उसकी वजह से ये सब हुआ है.'

'लेकिन कौन गलत, कौन सही वो मैं नहीं कह सकता. अदालत बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत. मेरा कहना ये है कि मेरे पास लाइसेंस है, 22 सालों से है, और आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई गलत काम नहीं किया. 22 साल के बाद क्यों करूंगा? लेकिन ठीक है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है, केस बनाया है, सही है. वो अदालत फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत.'

Advertisement

क्या था कमाल आर खान की गिरफ्तारी का मामला?

18 जनवरी के दिन लोखंडवाला की 'नालंदा सोसाइटी' में अचानक गोलियां चलने की खबर फैली. इस मामले ने आसपास काफी हलचल मचा दी थी. पुलिस ने इस घटना की जांच में पाया कि वो गोलियां कमाल आर खान की बंदूक से चली थी, जो लाइसेंस गन थी. पुलिस का दावा था कि केआरके ने पूछताछ के वक्त कबूल किया कि उनसे गलती से गोलियां चली थीं. वो सिर्फ अपनी गन चेक कर रहे थे, लेकिन उनकी गोलियां दूर किसी सोसाइटी में जाकर लग गईं.

---- समाप्त ----