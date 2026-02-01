scorecardresearch
 
'धुरंधर एक घिनौनी फिल्म', आदित्य धर की पिक्चर पर भड़कीं डायरेक्टर, कह डाली ये बात

डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने फिल्म की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे 'सीनिस्टर' यानी घिनौना करार दिया है. शाजिया ने फिल्म पर नफरत और हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया. थियेट्रिकल रन में सफलता के बाद 'धुरंधर', 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

'धुरंधर' पर भड़कीं डायरेक्टर शाजिया इकबाल (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' पर भड़कीं डायरेक्टर शाजिया इकबाल (Photo: Screengrab)

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों और इंडस्ट्री के ऑडियंस से जबरदस्त सराहना मिली थी. अब पिक्चर ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और इंटरनेट पर ट्रेंड हो रही है. फैंस के बार फिर इसे देखकर इसपर प्यार लुटा रहे हैं. लेकिन इसकी राजनीतिक छवि को लेकर आलोचना भी जारी है. कई फिल्ममेकर्स और एक्टर्स ने इस स्पाई थ्रिलर के स्केल और क्राफ्ट की तारीफ की. मगर 'धड़क 2' की डायरेक्टर शाजिया इकबाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई.

डायरेक्टर ने धुरंधर को बताया घिनौना?

डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने फिल्म की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे 'सीनिस्टर' यानी घिनौना करार दिया है. शाजिया ने फिल्म पर नफरत और हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया. थियेट्रिकल रन में सफलता के बाद 'धुरंधर', 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. रविवार, 1 फरवरी को शाजिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म को लेकर अपना तीखा रिएक्शन शेयर किया. उन्होंने फिल्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल ट्रैक जरूर लगाया.

डायरेक्टर शाजिया इकबाल की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram Screengrab)

उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, 'क्या घिनौनी फिल्म है. यह छिपा हुआ नहीं है, यह अनइंटेंशनल भी नहीं है. नफरत और हिंसा भड़काना इस फिल्म के डीएनए में है.' उन्होंने आगे इंडस्ट्री के लोगों की कथित उदासीनता की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे ऐसी फिल्मों के अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर बेपरवाह हैं. डायरेक्टर ने लिखा, 'लेकिन यह एक 'अच्छी बनी हुई' फिल्म है ना, गाइज… कुछ कूल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ. बहुत बढ़िया, इंडस्ट्री के ड्यूड ब्रोज. खुशी है कि ज्यादातर लोग अल्पसंख्यकों की इतनी भी परवाह नहीं करते कि अपनी खुली बेपरवाही को छिपा भी लें.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने फिल्म का हिट गाना Fa9la लगाया.

डायरेक्टर शाजिया इकबाल की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram Screengrab)

प्रोपेगैंडा पिक्चर का धुरंधर?

'धुरंधर' को काफी सराहना मिली, लेकिन कई दर्शकों ने इसे प्रोपेगैंडा फिल्म भी बताया था. फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने पिक्चर के क्राफ्ट की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही यह भी बताया था कि वे इसमें पेश की गई कुछ विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं. एक्टर ऋतिक रोशन ने भी अपने रिव्यू में लिखा था, 'मैं इसकी राजनीति से असहमत हो सकता हूं और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि हमें दुनिया के नागरिक के तौर पर फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि एक सिनेमा के छात्र के तौर पर मुझे यह फिल्म कितनी पसंद आई और मैंने इससे कितना सीखा. कमाल की फिल्म.'

फैंस को धुरंधर 2 का इंतजार

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' एक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक भारतीय एजेंट का किरदार निभाया है. रणवीर का किरदार हमजा अली मजहरी पाकिस्तान के लियारी में क्रिमिनल सिंडिकेट में घुसपैठ करता है ताकि बढ़ते आतंकी नेटवर्क को खत्म कर सके. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में हैं.

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की और ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई. इसने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और भारत में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी. फैंस अब उत्सुकता से 'धुरंधर 2' का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज होगी. इसका बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से क्लैश होगा.

