Film Wrap: कौन है वो फोटोग्राफर जिसने किया रणवीर का न्यूड फोटोशूट? उर्फी के बचपन की फोटोज वायरल

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, समेत बुधवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास.

Prem Chopra को क्या हुआ? एक्टर के मौत की फैली झूठी खबरें, बोले- मैं यही हूं

प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी खबर किसी ने फैला दी. जिसके बाद एक्टर को सुबह कई फोन आ रहे हैं. अब प्रेम चोपड़ा ने मौत की झूठी खबरों पर रिएक्ट किया है. जानें लेजेंडरी एक्टर ने क्या कहा?

यूट्यूब पर छाए Madhuri Dixit के पति डॉक्टर नेने, बताते हैं हर मर्ज की दवा

डॉक्टर नेने ने कोरोना काल में लोगों की काफी मदद की थी. अपने व्लॉग्स में डॉक्टर नेने फिटनेस, हेल्थ, फूड से लेकर फैमिली लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं. पत्नी माधुरी दीक्षित संग कुकिंग वीडियो भी साझा करते हैं. डॉक्टर नेने के 167K सब्सक्राइबर्स हैं.

Ranveer Singh nude photoshoot: किसके कैमरे से निकलीं रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरें? ये हैं वो मशहूर फोटोग्राफर

Ranveer Singh nude photoshoot: रणवीर सिंह की तस्वीरों पर इतना बवाल हो ही रहा है, तो आइए आपको बता ही देते हैं कि एक्टर की न्यूड तस्वीरें लेने वाला फोटोग्राफर है कौन? रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट मशहूर फोटोग्राफर Ashish Shah ने किया है. आशीष शाह कौन हैं यहां जान लीजिए...

Bharti singh बच्चे को क्या ख‍िलाती हैं? कैसे कराती है फीडिंग, दिया हर सवाल का जवाब

भारती सिंह और पति हर्ष लिंबाचिया अकसर ही यू-ट्यूब पर अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करते रहते हैं. अपने यू-ट्यूब चैनल पर भारती ने जब से बेटे गोला के चेहरे का दीदार कराया है तब से ही फैंस उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं.

Tiger Shroff-Disha Patani के ब्रेकअप की खबरों में कितना सच? जैकी श्रॉफ ने किया रिएक्ट

सुनने में आया है कि पिछले 1 साल से टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थीं. इसलिए आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला किया. टाइगर-दिशा के ब्रेकअप की खबरों पर एक्टर के पिता जैकी श्रॉफ की रिएक्शन आया है.

Exclusive: फ्रॉक, सैंडल, काजल...देखें वो तस्वीरें जब नन्हीं-मुन्नी बच्ची थीं उर्फी जावेद!

...वो उर्फी जावेद जिनके ग्लैमरस और सिजलिंग स्टाइल स्टेटमेंट को देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो बचपन में बेहद मासूम और क्यूट दिखती थीं. उर्फी आज अपने फैंस की फेवरेट बन चुकी हैं. उनके स्टाइलिश अवतार तो आप हर रोज ही देखकर खुश होते हैं. इसलिए हमने सोचा आज आपको आपकी फेवरेट डीवा के बचपन से भी रूबरू करा दें. सुनकर बढ़ गई ना चेहरे की चमक?

विजय देवरकोंडा की प्राइवेट लाइफ पर पूछा सवाल तो भड़के KRK, करण जौहर को कहा शर्म करो

कॉफी विद करण सीजन 7 में जिस तरह विजय देवरकोंडा को ट्रेंड कराया जा रहा है, केआरके ने इसपर भी चुटकी ली है. कमाल राशिद खान ने करण जौहर पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट्स किए हैं. केआरके ने करण जौहर से पूछा क्यों वे सेक्स से इतना ओब्सेस्ड हैं?

TRP के लिए 'गुम हैं किसी के प्यार में' उड़ा सरोगेसी नियमों का मजाक, नाराज हुए दर्शक

दर्शक पाखी की डिलीवरी के आस में बैठे ही थे कि शो में एक अलग एंगल को देखना को मिला. 'गुम हैं किसी के प्यार में' में डॉक्टर पाखी को बताती है कि वो इस प्रेग्रेंसी के लिये पूरी तरह फिट नहीं हैं. बस ये देखने के बाद शो के दर्शक भड़क गये और ट्टिटर पर नया ट्रेंड चला दिया.

Kahaani Ghar Ghar Ki cast then and now: TV पर वापस लौट रहा 'कहानी घर घर की', 14 साल बाद इतनी बदली स्टारकास्ट

टेलीविजन फैंस के लिये एक गुड न्यूज है. करीब 14 साल बाद आपका फेवरेट शो 'कहानी घर घर की' की वापस लौट रहा है. 8 साल तक टीवी पर राज करने के बाद 'कहानी घर घर की' दर्शकों को दोबारा सरप्राइज करने के लिये तैयार है. शो कब से और किस चैनल पर देख सकेंगे. इस बारे में भी बतायेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिये कि इतने साल में शो की स्टारकास्ट कितनी बदल चुकी है.