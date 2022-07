TRP के लिए 'गुम हैं किसी के प्यार में' उड़ा सरोगेसी नियमों का मजाक, नाराज हुए दर्शक

स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'गुम हैं किसी के प्यार में' एक बार फिर ट्विटर के निशाने पर आ चुका है. शो को लेकर ट्विटर पर #StarPlus MocksLaw ट्रेंड किया जा रहा है. शो के फैंस 'गुम हैं किसी के प्यार में' में किसी एक चीज को नहीं, बल्कि कई चीजों को लेकर गुस्से में हैं. शायद यही वजह रही कि एक बार दर्शकों ने ट्विटर चला कर शो और स्टार प्लस को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

पाखी नहीं बन सकेगी मां

स्टार प्लस के शो 'गुम हैं किसी के प्यार में' में आये दिन नये-नये ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं. कुछ वक्त पहले ही शो में दिखाया गया कि सई, विराट के बच्चे की मां नहीं सकती. इसके बाद किसी तरह विराट और सई ने सरोगेसी के जरिये पेरेंट्स बनने का फैसला लिया. पाखी, विराट और सई के बच्चे की मां बनने के लिये राजी हुई और कहानी आगे बढ़ गई.

Ep - 556. A surrogate mother cannot refuse from giving the Child to its mother. It's a crime, a legit crime. And you guys are telecasting it so casually with no repercussions.



STARPLUS MOCKS LAWS@StarPlus@asja pic.twitter.com/EKS3Ru6mQf July 27, 2022

Why are we doing this trend?

1. legally unfit mother was made a surrogate in GHKKPM

2. IPS officer approved of illegal surrogacy

3. Mother was made infertile with illogical reasons

4. Mother was beaten up by the goons hired by illegal surrogate.+



STARPLUS MOCKS LAWS@StarPlus चैनल पर गुस्साए दर्शक

शो में नया ड्रामा देखने के बाद दर्शकों ने चैनल पर भारत सरकार द्वारा सरोगेसी अधिनियम के कानूनों और नियमों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है. दर्शकों का कहना है कि इस शो में एक आईपीएस अधिकारी को बेवकूफ के तौर पर दिखाया जा रहा है. सरोगेट मां पर बच्चे का हक नहीं होता. पर विराट की फैमिली ने पाखी को घर का समझ कर सरोगेसी के लिये कानूनी रास्ता नहीं अपनाया. यही वजह है कि पाखी, सई और विराट के बच्चे पर अपना हक जता रही है. — Ambar (@Ambarsariyya) July 27, 2022

Here's the difference between precap and the episode. Ep - 558

They fool the audience by showing false precaps and then change it according to their convenience on the TRP day, Thursday.



STARPLUS MOCKS LAWS @StarPlus#GHUMHAIKISIKEYPYAARMEIIN pic.twitter.com/rOHqCJl2lf — Ambar (@Ambarsariyya) July 27, 2022

First of all audience need to understand why trend STARPLUS MOCKS LAWS

is happens pic.twitter.com/CBhn5zOpIT — Khushi (@Khushi27102004) July 27, 2022

दर्शक पाखी की डिलीवरी के आस में बैठे ही थे कि शो में एक अलग एंगल को देखना को मिला. 'गुम हैं किसी के प्यार में' में डॉक्टर पाखी को बताती है कि वो इस प्रेग्रेंसी के लिये पूरी तरह फिट नहीं हैं. यानी पाखी फिजिकल रूप से सई और विराट के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये प्रेग्रेंसी कंसीव की. डॉक्टर ने ये भी कहा है कि बच्चे को जन्म देना उसके लिये खतरे से खाली नहीं है. यहं तक बच्चे की जान भी जा सकती है. यही नहीं, अब तो पाखी ये भी प्लान बना रही है कि वो जन्म के बाद सई को बच्चा नहीं देगी.

इसी सब ड्रामे की वजह से दर्शक 'गुम हैं किसी के प्यार में' पर सरोगेसी को गैरकानूनी तरीके से दिखाने का आरोप लहा रहे हैं. मतलब कुल मिला कर टीआरपी के लिये शो कुछ भी दिखाये जा रहा है, जिस ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं कर रही. आपको क्या लगता कि ये ट्रेंड कितना सही है और कितना गलत?