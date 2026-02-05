scorecardresearch
 
Film Wrap: एल्विश यादव ने कर ली सगाई? गोविंदा के मैनेजर ने किया बड़ा खुलासा

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें— बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. एल्विश यादव ने जिया शंकर के साथ हाथ थामे फोटो शेयर की हैं.

गोविंदा और एल्विश यादव (Photo: PTI/Kunal Patil/@elvish_yadav)
गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एपस्टीन फाइल्स विवाद में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम सामने आने से सनसनी मच गई तो वहीं दूसरी ओर ओ रोमियो के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के जज्बे को लेकर बात की. इसके अलावा क्या कुछ हुआ जानिए 

'मन्नत आ जाओ, दारू पीते हैं' जब मनोज पाहवा से बोले शाहरुख खान, खुद एक्टर ने बताया
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई थी. हालांकि इसे एक एक्टर ने रिजेक्ट कर दी थी. हालांकि बाद में उन्होंने इसमें शानदार काम किया.

एपस्टीन फाइल्स में अनुराग कश्यप का नाम? डायरेक्टर बोले- कभी बीजिंग नहीं गया...
एपस्टीन फाइल्स विवाद में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम सामने आने से सनसनी मच गई. बिना देर किए फिल्म मेकर ने अपनी सफाई दी और बताया कि वो कभी बीजिंग गए ही नहीं.

एल्विश यादव ने थामा जिया शंकर का हाथ, कर ली सगाई! बोले- मुझे मेरा प्यार मिल गया
एल्विश यादव ने जिया शंकर के साथ हाथ थामे फोटो शेयर की, जिसमें अंगूठी दिखी. यूट्यूबर ने कहा कि उन्हें उनका प्यार मिल गया है.

खतरे में गोविंदा की जान! मैनेजर का खुलासा, 'लगातार मिल रही धमकियां, बदमाशों ने घर पर बनाया था निशाना'
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उनके मैनेजर खुलासा किया कि बदमाशों ने उनपर उनके ही घर पर हमला किया था.  

75 साल के नाना पाटेकर ने तेज बुखार में शूट किया ओ रोम‍ियो का सीन, हैरान थे मेकर्स
फैन्स साजिद नाडियाडवाला की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. एक इंटरव्यू में विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के जज्बे को लेकर बात की.  
 

