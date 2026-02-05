scorecardresearch
 
एल्विश यादव ने थामा जिया शंकर का हाथ, कर ली सगाई! बोले- मुझे मेरा प्यार मिल गया

एल्विश यादव ने जिया शंकर के साथ हाथ थामे फोटो शेयर की, जिसमें अंगूठी दिखी. यूट्यूबर ने कहा कि उन्हें उनका प्यार मिल गया है. फैंस हैरान हैं कि क्या सच में दोनों की सगाई हो गई है या ये किसी नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन है?

एल्विश-जिया की सगाई (Photo: Instagram @elvish_yadav @jiyaashankarofficial)
सोशल मीडिया स्टार और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक फोटो शेयर की, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. एल्विश ने एक्ट्रेस जिया शंकर का हाथ थामे तस्वीर पोस्ट की है और बताया की उन्होंने प्यार को एक मौका दिया है.

28 साल के एल्विश यादव ने फैंस को हैरानी में डाल दिया है. उन्होंने 30 साल की  एक्ट्रेस जिया शंकर का हाथ थामे हुए एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट की. जहां एक्ट्रेस की उंगली में डायमंड रिंग साफ चमकती दिखी. इस फोटो के साथ एल्विश ने कैप्शन लिखा- मैंने प्यार को एक और मौका दिया और मुझे मेरा प्यार मिल गया. साथ ही जिया के इंस्टा अकाउंट को टैग किया. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एल्विश और जिया ने सगाई कर ली है?

तस्वीर सामने आते ही फैंस और सेलेब्स की ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है. हालांकि, एल्विश या जिया की तरफ से अब तक सगाई को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फोटो और कैप्शन ने अफवाहों को और हवा दे दी है.

एल्विश-जिया की सगाई का पोस्ट

जन्नत पर फिदा रहे एल्विश!

एल्विश यादव का नाम इससे पहले भी कई बार अलग-अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फीमेल सेलेब्स के साथ जोड़ा जा चुका है. हाल ही में लाफ्टर शेफ शो में उनकी जन्नत जुबैर संग नजदीकियों ने भी खूब चर्चा बटोरी. बिग बॉस ओटीटी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी और इसी के साथ उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं. हालांकि एल्विश ने हमेशा अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात करने से परहेज किया है और ज्यादातर अफवाहों को सिर्फ दोस्ती तक सीमित बताया है.

मिस्ट्री मैन संग रिलेशनशिप में थीं जिया

वहीं, एक्ट्रेस जिया शंकर का नाम भी पहले टीवी और रियलिटी शो के दौरान अपने को-स्टार्स के साथ जुड़ चुका है. हाल ही में उनकी यूट्यूबर अभिषेक मल्हान के साथ रिलेशनशिप की चर्चा थी, जिसे जिया ने खारिज कर दिया था. और एक मिस्ट्री मैन के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा था कि उनकी जिंदगी में कोई है. जिया ने हर बार यही कहा कि वो अपने रिश्तों को निजी रखना पसंद करती हैं.

एल्विश की सगाई या प्रमोशन?

अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई एल्विश और जिया ने सगाई कर ली है, या फिर ये किसी आने वाले प्रोजेक्ट का प्रमोशन है. आजकल सेलेब्स अक्सर म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज या किसी खास प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए इस तरह के पोस्ट शेयर करते हैं. ऐसे में ये भी मुमकिन है कि ये फोटो किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हो और सगाई की खबर सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाए.

फिलहाल इतना तो तय है कि इस एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका जरूर मचा दिया है. 

---- समाप्त ----
