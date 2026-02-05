scorecardresearch
 
'मन्नत आ जाओ, दारू पीते हैं' जब मनोज पाहवा से बोले शाहरुख खान, खुद एक्टर ने बताया

मनोज पाहवा की एक्टिंग को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काफी पसंद किया गया है. हाल ही में एक बातचीत में, मनोज पाहवा ने बताया कि उन्होंने शुरू में यह ऑफर क्यों ठुकरा दिया था.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बोले मनोज पाहवा (Photo: X/Netflix)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए पिछले साल ओटीटी की दुनिया में तहलका मचा दिया था. लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, सहर बंबा और राघव जुयाल जैसे कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता, लेकिन इस सीरीज में एक ऐसा भी एक्टर था जिसने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को सिरे से रिजेक्ट कर दिया था.

बेहतरीन कंटेंट, सधी हुई एक्टिंग और चौंकाने वाले क्लाइमेक्स की वजह से यह शो देखते ही देखते मास्टरपीस बन गया. हालांकि  'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दिग्गज एक्टर मनोज पाहवा जिसने 'अवतार सिंह' का रोल प्ले किया था. उन्होंने पहले इसे रिजेक्ट कर दिया था. 

मनोज पाहवा ने रिजेक्ट किया ऑफर
मनोज पाहवा सीरीज में एक ऐसे प्लेबैक सिंगर बने थे जिसकी 'बादशाह' के साथ मजेदार नोंकझोंक चलती रहती है. लेकिन जब पहली बार आर्यन खान ने उन्हें यह रोल ऑफर किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था. मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मनोज ने खुलासा किया कि आर्यन ने उन्हें सीधे फोन करके कहा था कि वह चाहते हैं कि मनोज यह रोल करें, लेकिन एक्टर ने पहले झटके में ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था.

मनोज पाहवा ने इसे रिजेक्ट के पूछे की दिलचस्प वजह शेयर की है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शो की स्क्रिप्ट मांगी, तो उनके मैनेजर ने कहा कि टीम किसी को भी स्क्रिप्ट नहीं दे रही है. मनोज ने कहा, 'यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया. मैं दिल्ली से हूं, तो मैंने सोचा कि अगर वो स्क्रिप्ट नहीं दे रहे तो मैं भी काम नहीं करूंगा. होगा कोई अपने घर का होगा, हम भी कम नहीं हैं.' हालांकि मनोज ने शाहरुख खान के साथ पहले कुछ फिल्में की थीं, लेकिन उनके साथ कोई खास पर्सनल रिश्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने आर्यन के ऑफर को ठुकराने में देर नहीं लगाई.

आर्यन की टीम ने की रिक्वेस्ट
मनोज पाहवा के इनकार के करीब एक हफ्ते बाद उनके मैनेजर का दोबारा फोन आया. इस बार आर्यन की टीम ने एक नहीं, बल्कि चार अलग-अलग स्क्रिप्ट्स भेजी थीं. मनोज ने जब उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा, तो उन्हें मटेरियल बेहद पसंद आया. जब वह टीम से मिले, तो उन्होंने मनोज से एक खास गुजारिश की. टीम ने कहा, 'हमने ये स्क्रिप्ट्स सिर्फ आपको भेजी हैं क्योंकि आपने रोल के लिए मना कर दिया था, कृपया किसी को इस बारे में न बताएं.' इसके बाद मनोज पाहवा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए.

वहीं आर्यन खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर मनोज ने बताया कि शूटिंग के दौरान कई बार उन्हें गालियां देने में झिझक होती थी. वह अक्सर आर्यन से कहते थे कि वह इसमें सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्यन उन्हें मना लेते थे. आर्यन का कहना था, 'सर, आपके मुंह से गाली अच्छी लगती है.' मनोज ने बताया कि एक डायरेक्टर के तौर पर आर्यन का विजन बहुत साफ था और वह जानते थे कि उन्हें अपने कलाकारों से क्या काम निकलवाना है. आखिर में ये सीरीज सफल हुई  और उन्होंने हमें पूरी पेमेंट दी.

जब शाहरुख ने बुलाया मन्नत
सीरीज में घंटे का बादशाह वाला डायलॉग काफी वायरल हुआ था. हालांकि ये शाहरुख खान के लिए बल्कि सिंगर-रैपर बादशाह के बारे में था. शाहरुख का ज़िक्र होने पर मनोज ने कहा,  'वो अक्सर सेट पर सबसे मिलने आया करते थे. वो मुझसे कहते थे-'मन्नत आ जाओ, दारू पीते हैं.' 

