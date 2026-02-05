एपस्टीन फाइल्स में अनुराग कश्यप का नाम? डायरेक्टर बोले- कभी बीजिंग नहीं गया...

एपस्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. इसमें कई बड़े और मशहूर लोगों के नाम सामने आए हैं. फिजिकल अब्यूज के अपराधी रहे दिवंगत जेफ्री एपस्टीन की क्रिमिनल एक्टीविटीज वाले दस्तावेजों, तस्वीरों और वीडियो में कई दोषियों का जिक्र है. इनमें फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का भी नाम शामिल बताया जा रहा है. ये सामने आते ही सनसनी फैल गई. अब खुद अनुराग ने सफाई दी है.

अनुराग ने दी सफाई

हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अनुराग कश्यप का नाम भी इसमें शामिल है, एक अनऑफिशियल तरीके से उनका नाम सामने आया है. एक ईमेल में उन्हें 'बॉलीवुड वाला आदमी' और 'एक मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर' बताया गया है, उनके बारे में कहा गया है कि वो 2017 में बीजिंग में होने वाले एपस्टीन से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने वाले थे.

हालांकि, हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अनुराग कश्यप ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज किया. उन्होंने ऐसे किसी भी संबंध से साफ इनकार किया. उन्होंने कहा- मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुझे हर महीने करीब 15 बार स्पीकर के तौर पर बुलावे आते हैं. मैं ज्यादातर का जवाब भी नहीं देता. और सच तो ये है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बीजिंग गया ही नहीं.

उन्होंने आगे कहा कि इन दस्तावेजों की सच्चाई भी संदिग्ध है. ये तो कोई भी रैंडम ईमेल लगती है, जो अपने आप में सब कुछ बता देती है. मेरे नाम पर बने क्लिकबेट मेरी फिल्मों से ज्यादा मशहूर हैं.

अनुराग ने साफ तौर से इन आरोपों से इनकार किया और अफवाहों पर विराम लगाया. मालूम हो कि, अनुराग कश्यप की फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय पहचान रही है और उनकी फिल्में अक्सर दुनिया के बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती रही हैं.

क्या है एपस्टिन फाइल्स?

अगर बात करें एपस्टिन फाइल्स की तो इसमें टेक दिग्गज बिल गेट्स का भी नाम सामने आया था. इसके बाद उन्हें भी सफाई देते हुए कहना पड़ा कि उन्हें एपस्टीन से किसी भी तरह का संपर्क रखने का अफसोस है.

एपस्टीन फाइल्स विवाद अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े उन दस्तावेजों, ईमेल्स और गवाहियों से जुड़ा है, जिनमें कई प्रभावशाली और मशहूर लोगों के नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है. इन फाइल्स में ये बताया गया है कि एपस्टीन के संपर्क में कौन-कौन लोग थे या उसके आयोजनों से जुड़े थे, हालांकि सभी नामों पर लगे आरोप सत्यापित नहीं हैं.

अब तक किसी भी भारतीय हस्ती पर सीधे आरोप या पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट दस्तावेजों में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम चर्चा में आया. चर्चा में चल रहे कई नाम फिलहाल अफवाहों और कयासों पर आधारित हैं, न कि किसी आधिकारिक जांच या पुख्ता सबूत पर.

