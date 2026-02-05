खतरे में गोविंदा की जान! मैनेजर का खुलासा, 'लगातार मिल रही धमकियां, बदमाशों ने घर पर बनाया था निशाना'

एक्टर गोविंदा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. लेकिन इस बार पत्नी सुनीता आहूजा के की वजह से नहीं बल्कि उनके मैनेजर ने बड़े खुलासे कर दिए हैं. मैनेजर ने बताया है कि हाल के दिनों में उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र किया, जिसमें कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोविंदा को उनके घर पर ही निशाना बनाने की कोशिश की थी.

गोविंदा पर हुआ था हमला

हालांकि, गोविंदा के पास उस वक्त लाइसेंसी बंदूक और मोबाइल फोन था, जिसकी वजह से वो सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने ANI से बात करते हुए कहा कि- उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं. भगवान का शुक्र है कि जिस दिन उन पर हमला हुआ, उस दिन उनके पास बंदूक थी. उन्होंने सबको भगा दिया. नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता. मैं सुबह 4 बजे उनके पास पहुंचा. हमने FIR भी दर्ज कराई है और उस रात की घटना का वीडियो भी हमारे पास है.

इस बीच, अस्पताल के बिस्तर से रिकॉर्ड किए गए एक इमोशनल वॉइस नोट में गोविंदा ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया था कि उनकी तबीयत अब बेहतर है. उन्होंने अपने चाहने वालों और डॉक्टरों का धन्यवाद किया.

गोविंदा ने कहा- नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा. आप सब लोगों के आशीर्वाद और मां-बाप के आशीर्वाद, गुरु की कृपा से मुझे गोली लगी थी, लेकिन अब वो निकाल दी गई है. मैं यहां के डॉक्टरों का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं. आप सबकी दुआओं के लिए भी दिल से शुक्रिया, प्रणाम.

कमबैक की तैयारी में गोविंदा

मैनेजर शशि सिन्हा ने ये भी बताया कि गोविंदा अब फिर से फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं. उन्होंने कहा- कई प्रोजेक्ट्स उनके सामने हैं, जिसमें वो व्यस्त हैं. एक समय ऐसा था जब गोविंदा साल में करोड़ों के प्रोजेक्ट छोड़ देते थे. आज भी अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, तो वो मना कर देते हैं.

उन्होंने आगे बताया- कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स उनसे संपर्क कर रहे हैं, भले ही हाल के समय में उनकी कोई बड़ी हिट नहीं आई हो. वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा आने वाले दिनों में किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकते हैं.

