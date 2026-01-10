Film Wrap: 'धुरंधर' एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज, बॉलीवुड की सोच पर बोले इमरान हाशमी

शनिवार का दिन मनोरंजन की दुनिया से कई रोचक और बड़ी खबरें लेकर आया. इन खबरों ने लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोरी. सबसे पहले 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन का नया फोटोशूट वायरल रहा, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लगीं. 20 साल की सारा ने रेड बैकलेस ड्रेस में कहर ढाया. फैंस उनके इस अंदाज को देखकर काफी इंप्रेस हुए.

वहीं, इमरान हाशमी का एक बयान वायरल रहा जो उन्होंने 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद दिया. एक्टर ने कहा कि इंडस्ट्री में लोगों की सोच काफी गंदी है. वहां हर कोई एक-दूसरे को नीचा दिखाने में दिलचस्पी रखता है.

न्यूड होकर पेड़ पर चढ़ा बॉलीवुड हीरो, दिखाया दम, यूजर्स बोले- क्या जरूरत थी?

कुछ दिन पहले विद्युत जामवाल ने अपनी एक वीडियो शेयर की थी. इसमें उन्हें एक इवेंट के दौरान डांस करते और अपनी आंखों पर मोम डालते देखा गया था. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नई वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्हें पेड़ पर चढ़ते देखा जा सकता है. इस वीडियो में विद्युत पूरी तरह न्यूड हैं.

ब्लॉकबस्टर साबित हुई 'धुरंधर', चिढ़ा हुआ है बॉलीवुड? इमरान हाशमी बोले- लोग नीचा दिखाना...

इमरान हाशमी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद 'क्रैप मेंटैलिटी' यानी गंदी सोच पर बात की है. इमरान ने बताया कि लोग फिल्मों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं. एक्टर एक इंटरव्यू में फिल्म 'धुरंधर' और उसकी सफलता पर बात कर रहे थे.

'धुरंधर' एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज, 20 साल की सारा अर्जुन ने बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, दिल हार बैठे फैंस

सारा अर्जुन का इलेक्ट्रिफाइंग लुक देख आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो सिर्फ 20 साल की हैं. एक्ट्रेस अपने सिजलिंग अंदाज से कहर ढा रही हैं.

उदयपुर में नुपुर सेनन की शाही शादी का जश्न शुरू, हल्दी-संगीत सेरेमनी में दिल खोलकर नाचीं कृति

उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में बॉलीवुड क्वीन कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की हल्दी-संगीग सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ. वेडिंग फंक्शन में स्टेबिन येलो कुर्ता-पायजामा में ढोल पर नाचे, जबकि नुपुर येलो लहंगे में खूबसूरत नजर आईं.

1 करोड़ का चूल्हा-लाखों का मार्बल, नए घर के लिए अनन्या की बहन की डिमांड, पति नाराज

अनन्या पांडे की कजिन और यूट्यूबर अलाना पांडे जल्द नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं. अलाना अपने पति आइवर मैक्रे के साथ मिलकर अपने नए 5 बेडरूम हाउस को रेनोवेट करवा रही हैं. ऐसे में कपल रॉ मटेरियल्स लेने और कुछ सामान शॉर्टलिस्ट करने के लिए बाहर निकला. यहां उन्हें करोड़ों का चूल्हा और मार्बल पसंद आया.

