ब्लॉकबस्टर साबित हुई 'धुरंधर', चिढ़ा हुआ है बॉलीवुड? इमरान हाशमी बोले- लोग नीचा दिखाना...

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर', भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में बड़ी सफलता पा चुकी है. रिलीज के बाद से अभी तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ढेरों रिकॉर्ड तोड़े और बनाए है. फिल्म की टीम की इस भारी सफलता के चलते तारीफ हो रही है. इस बीच इमरान हाशमी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद 'क्रैप मेंटैलिटी' यानी गंदी सोच पर बात की है. इमरान ने बताया कि लोग फिल्मों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं.

इमरान हाशमी ने क्या कहा?

फिल्म की सफलता से इंडस्ट्री को कैसे फायदा होता है, इस पर बात करते हुए इमरान ने कहा, 'जब कोई फिल्म अच्छा बिजनेस करती है, तो सबसे पहले आप खुश होते हैं. (हालांकि) हमारी इंडस्ट्री में एक क्रैप मेंटैलिटी है. लोग फिल्मों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं. लेकिन मेरी राय है कि अगर कोई चीज अच्छा करती है, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. क्योंकि जितनी ज्यादा फिल्में अच्छा करेंगी, इंडस्ट्री के लिए उतना ही बेहतर होगा, कैश फ्लो आएगा. ये सबके लिए फायदेमंद है. इसलिए वो क्रैप मेंटैलिटी नहीं होनी चाहिए.'

रणवीर सिंह की पिक्चर की सफलता और उसकी मार्केटिंग की तारीफ करते हुए इमरान ने आगे कहा, 'लेकिन मेकर्स के लिए ये बहुत अच्छा है. मुझे लगता है ये एक शानदार फिल्म है. फिल्म की मार्केटिंग, उसका तरीका... मैंने फिल्म अभी नहीं देखी है, लेकिन ये हिम्मत वाली बात है जब आपकी पिक्चर के दो पार्ट हों. एक फिल्म लगभग साढ़े तीन घंटे की है, लेकिन ये उस हिसाब का बिजनेस भी कर रही है. मैं अभी किसी से कह रहा था कि सिनेमा एक्सपीरियंस चार घंटे का होगा, लेकिन लोग 12 बजे के शो में भी जा रहे हैं, सुबह-सुबह भी. ये सिनेमा और वर्ड ऑफ माउथ की ताकत है. ये जंगल की आग की तरह फैल गई है.'

डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन और जियो स्टूडियोज संग बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है. फिल्म भारतीय स्पेशल एजेंट्स की बहादुरी और पाकिस्तान में सीक्रेट ऑपरेशंस को दिखाती है. रणवीर सिंह ने इस पिक्चर में एक निडर अंडरकवर जासूस का रोल निभाया है. इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन भी है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई 'धुरंधर' ने अभी तक दुनियाभर में तकरीबन 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसका पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

