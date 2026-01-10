scorecardresearch
 
उदयपुर में नुपुर सेनन की शाही शादी का जश्न शुरू, हल्दी-संगीत सेरेमनी में दिल खोलकर नाचीं कृति

उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में बॉलीवुड क्वीन कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की हल्दी-संगीग सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ. वेडिंग फंक्शन में स्टेबिन येलो कुर्ता-पायजामा में ढोल पर नाचे, जबकि नुपुर येलो लहंगे में खूबसूरत नजर आईं.

स्टेबिन बेन-नुपुर की शादी का जश्न शुरू (PHOTO: Screengrab)
स्टेबिन बेन-नुपुर की शादी का जश्न शुरू (PHOTO: Screengrab)

उदयपुर एक बार फिर से शाही शादी का गवाह बनने जा रहा है. बॉलीवुड क्वीन कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन, सिंगर स्टेबिन बेन की दुल्हन बनने के लिए रेडी हैं. उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में भव्य शादी का जश्न शुरू हो चुका है. छोटी बहन की शादी में कृति दिल खोलकर नाच रही हैं. सोशल मीडिया पर फंक्शन के कई इनसाइड वीडियोज और तस्वीरें सामने आ रही हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा नुपुर और स्टेबिन की हल्दी-संगीत सेरेमनी का फंक्शन. 

हल्दी के रंग में रंगे नुपुर-स्टेबिन 
हल्दी सेरेमनी में दूल्हे राजा स्टेबिन बेन येलो कलर के कुर्ता-पायजामा में ढोल पर नाचते दिखे. स्टेबिन ने हल्दी फंक्शन में धमाकेदार डांस किया और हर किसी का ध्यान खींचा. हल्दी सेरेमनी में नुपुर येलो कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आईं. नुपुर और स्टेबिन अपनी हल्दी सेरेमनी में खूब डांस करते दिखे.

ढोल पर डांस करने के बाद कपल ने ये लो... ये लो गाने पर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी. उन्हें डांस करता देख कर साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी शादी के हर फंक्शन को खूब एंजॉय कर रहे हैं. 

होने वाले पति को डेडिकेट की परफॉर्मेंस 
होने वाली दुल्हनिया नुपूर ने बड़ी बहन कृति के साथ मिलकर सजना जी वारी गाने पर होने वाले पति स्टेबिन के लिए प्यारी सी परफॉर्मेंस दी. नुपुर के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो प्यार को हमसफर बनाकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही हैं. नुपुर सेनन के वेडिंग फंक्शन के वीडियोज और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर त्योहार सा माहौल बना दिया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

कृति ने दी डांस परफॉर्मेंस 
छोटी बहन की शादी में कृति सेनन ने भोजपुरी गाने लॉली पॉप पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. संगीत सेरेमनी के मंच पर उनके साथ एक्टर वरुण शर्मा भी नजर आए. वरुण और कृति ने अपने डांस मूव्स से महफिल में आग लगा दी. कुल मिलाकर कृति अपनी मौजूदगी से बहन की शादी में चार चांद लगाती नजर आईं. 

A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

इमोशनल हुई मां
नुपुर सेनन परिवार की छोटी बेटी हैं. छोटी बेटी की शादी पर उनकी मां गीता सेनन ने दिल तू जान तू गाने पर इमोशनल परफॉर्मेंस दी. मां के साथ कृति भी बहन और जीजा के लिए इमोशनल होती दिखीं. 

फैन्स ने किया रिएक्ट 
सेनन परिवार का वेडिंग फंक्शन देखकर फैन्स का दिल खुशी से झूम उठा है. हर इंसान सेनन सिस्टर्स को बेस्ट बता रहा है. कृति ने जिस तरह बहन की शादी में रौनक लगाई है. फैन्स उन्हें बेस्ट सिस्टर का टैग दे रहे हैं. फैन्स का कहना है कि बड़ी बहन हो तो कृति जैसी. 

नुपुर और स्टेबिन की जोड़ी भी फैन्स की फेवरेट है. फैन्स ने होने वाले दुल्हा-दूल्हन को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. आप नुपुर और स्टेबिन की शादी में आने के लिए तैयार हैं ना?

---- समाप्त ----
