न्यूड होकर पेड़ पर चढ़ा बॉलीवुड हीरो, दिखाया दम, यूजर्स बोले- क्या जरूरत थी?

बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल अब इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं. उन्हें इस साल फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में देखा जाने वाला है. इस बीच विद्युत असल जिंदगी में भी खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं. कभी वो अपनी आंखों पर गर्म-पिघलती मोम डालते हैं तो कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं. ट्विस्ट ये है कि वो न्यूड होकर पेड़ पर चढ़ रहे हैं. एक्टर की ये लेटेस्ट वीडियो वायरल हो गई है.

कुछ दिन पहले विद्युत जामवाल ने अपनी एक वीडियो शेयर की थी. इसमें उन्हें एक इवेंट के दौरान डांस करते और अपनी आंखों पर मोम डालते देखा गया था. अब विद्युत ने अपने कपड़े त्याग दिए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नई वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्हें पेड़ पर चढ़ते देखा जा सकता है. इस वीडियो में विद्युत पूरी तरह न्यूड हैं.

विद्युत ने शेयर की न्यूड वीडियो

वीडियो में विद्युत पहले पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं. इसके अलावा उन्हें भालों तक बैलेंस करते, बर्फ में घुसकर तपस्या करते, खाई के ऊपर एक रस्सी पर चलते, आंखों पर मोम डालते भी देखा जा सकता है. ये सबकुछ उनकी कलरिपयट्टू कला का हिस्सा है.

एक्टर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एक कलरिपयट्टू प्रैक्टिस करने वाले के रूप में मैं हर साल योगिक साधना 'सहज' में डूबता हूं.

सहज का मतलब है प्राकृतिक सरलता और सहज प्रवृत्ति की उस अवस्था में वापस लौटना, जो हमें प्रकृति से गहरे जुड़ाव और आंतरिक जागरूकता की ओर ले जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से यह अभ्यास अनेक न्यूरोरिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे सेंसरी फीडबैक में बढ़ोतरी होती है और संतुलन तथा समन्वय में सुधार आता है. इसकी वजह से शरीर के प्रति गहरी जागरूकता, मानसिक एकाग्रता में बढ़ोतरी और एक गहन ग्राउंडेडनेस का एहसास होता है.'

विद्युत जामवाल भले ही अपने मन को एकाग्र करने के लिए न्यूड होकर पेड़ चढ़े हो, लेकिन यूजर्स उन्हें देख अशांत हो गए हैं. इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो गई है और इसी के साथ तगड़ी हलचल भी मच गई है. कई यूजर्स के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं कई एक्टर की चुटकी भी ले रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट लिखा, ' सर नेचर में इतना डीप भी नहीं जाना था.' दूसरे ने लिखा, 'टार्जन भी पत्ते पहनता था, मगर सर आप तो महान हो.' तीसरे ने कमेंट किया, 'वो ही असल में इंसानों की जिंदगी जी रहे हैं.' एक और ने लिखा, 'भाई नंगे होने वाली क्या बात थी?'

हॉलीवुड में एंट्री कर रहे विद्युत

विद्युत जामवाल सालों से कलरिपयट्टू को प्रैक्टिस कर रहे हैं. साथ ही वो नेचर से जुड़ने के लिए अक्सर कुछ न कुछ करते हैं. इससे पहले दिसंबर 2023 में एक्टर ने अपनी न्यूड फोटोज शेयर की थीं. उन्होंने बताया था कि हिमालयन रेंज में उन्होंने अपने साथ वक्त बिताया. यहां विद्युत को ठंडे पानी से भरी नदी में न्यूड खड़े होकर तपस्या करते देखा गया था. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर अपने हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. उन्हें फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में डालसिम का किरदार निभाते देखा जाएगा, जो एक योगी है. ये फिल्म, पॉपुलर वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर का लाइव एक्शन वर्जन है. 16 अक्टूबर 2026 को ये दुनियाभर में रिलीज होगी.

