Film Wrap: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को छोड़ा पीछे, पोपटलाल की शादी पर ट्रोल हुए 'तारक मेहता' मेकर्स

शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. 'बॉर्डर 2' ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया, उससे इसने 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया. वहीं तारक मेहता शो की भी खूब चर्चा रही.

शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. बॉलीवुड की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया, उस हिसाब से उसने 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है. एक हफ्ते में फिल्म की कमाई 245 करोड़ पहुंच गई है, जिससे अब 300 करोड़ का रास्ता दूर नहीं रहा. वहीं 'तारक मेहता' शो की भी खूब चर्चा रही. इस बार फिर से पोपटलाल की शादी नहीं हुई, जिससे फैंस का दिल टूटा. उन्होंने मेकर्स को इसके लिए जमकर ट्रोल करना शुरू किया. 

Netflix ने चलाई 'धुरंधर' पर कैंची? सामने आई फिल्म में लगे कट्स की असली स्टोरी

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने ओटीटी पर रिलीज होकर फैंस को निराश होने का एक मौका दिया. उनकी फिल्म का रनटाइम थिएटर के मुकाबले कम हुआ, जिससे कई लोग खफा दिखे. अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी सामने आई है.

Border 2 ने Dhurandhar को छोड़ा पीछे, छावा से भी बेहतर एक हफ्ते की कमाई, 300 करोड़ नहीं दूर

पहले हफ्ते में ही ‘बॉर्डर 2’ ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ पहले वीकेंड धमाका करने वाली फिल्म नहीं है. वर्किंग डेज़ में मजबूत होल्ड के बाद अब नजरें दूसरे वीकेंड पर हैं, जहां सनी देओल की फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री के बेहद करीब खड़ी है.

नेपाली फिल्म 4 हफ्तों में कमाए 100 मिलियन, क्यों हो रही 'ऊनको स्वीटर' की चर्चा

फिल्म 'ऊनको स्वीटर' का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से था. इस फिल्म ने आते ही ऑडियंस का दिल खुश कर दिया है. साथ ही इसके गाने, खासकर 'फूल' सॉन्ग सभी का दिल छू रहा है. इस पिक्चर ने नेपाल में 100 मिलियन की कमाई महज 4 हफ्तों में कर ली है. 

TRP के लिए पोपटलाल को बनाया दूल्हा, पर नहीं कराई शादी, ट्रोलिंग पर 'तारक मेहता' एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पोपटलाल की शादी का ट्रैक दर्शकों के बीच चर्चा में है. श्याम पाठक ने कहा कि शादी का ट्रैक हमेशा लोगों को उत्साहित करता है और इस बार भी शादी होगी या नहीं, यह देखने के लिए लोग उत्सुक हैं. श्याम ने हेटर्स को भी जवाब दिया है. 

खत्म हुआ चार्म! सस्ती कार में घूम रहे गोविंदा, देखकर फैंस हुए परेशान

गोविंदा को एक सस्ती गाड़ी में बैठकर इवेंट के लिए जाता हुआ देखा गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. फैंस ने अपने फेवरेट स्टार के लिए चिंता भी जाहिर की.

---- समाप्त ----
