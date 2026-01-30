TRP के लिए पोपटलाल को बनाया दूल्हा, पर नहीं कराई शादी, ट्रोलिंग पर 'तारक मेहता' एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में फैंस को पोपटलाल की शादी का ट्रैक देखने को मिल रहा है. शो की टीम जयपुर में पतंग महोत्सव के लिए पहुंची है. यहां जयपुर की बबली से पोपटलाल का पंतग काटने का कॉम्पिटिशन होना है. सालों से सिटकॉम शो में पोपटलाल को मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में दिखाया जा रहा है. उनकी शादी हर बार होते-होते रह जाती है. इस बार भी क्या सच में मेकर्स उनकी शादी दिखाते हैं, या फिर बेचारे पोपटलाल का दिल टूटता है, जल्द मालूम पड़ेगा.

कब होगी पोपटलाल की शादी?

शो में पोपटलाल का रोल श्याम पाठक निभा रहे हैं. ईटाइम्स संग बातचीत में उन्होंने वेडिंग ट्रैक पर बात की है. उनका कहना है जब भी शो में शादी का ट्रैक चलता है ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है. पोपटलाल की शादी क्या सच में होगी, इस ट्विस्ट के लिए लोग ये ट्रैक देखते हैं. क्योंकि शो की कहानी मजेदार और स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट के साथ होती है.

श्याम ने कहा- आप देख सकते हैं इन दिनों मैं दूल्हे के गेटअप में दिख रहा हूं. कई सारे एक्साइटिंग मोमेंट आने वाले हैं. जल्द लोगों को पता चलेगा इस बार मेरी शादी होगी या नहीं. अब मेकर्स पोपटलाल की शादी कराएं या नहीं, लेकिन एक्टर को पूरा भरोसा है कि एक दिन पोपटलाल का घर जरूर बसेगा.

जिस तरह मेकर्स हर बार पोपटलाल की शादी टाल देते हैं, इसे लेकर जमकर आलोचना भी होती है. ऑडियंस की नाराजगी पर एक्टर ने कहा- पोपटलाल की शादी ना होने पर लोग जिस तरह गुस्सा होते हैं, मैं उनके जेस्चर को प्यार का साइन मानता हूं. क्योंकि वो मेरी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए उनके ऐसे इमोशंस बाहर आते हैं. मैं इसे पॉजिटिविटी के साथ लेता हूं. मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक दिन पोपटलाल की शादी जरूर होगी. मेरी तरह पोपटलाल भी पॉजिटिव इंसान है. वो कभी आशा नहीं छोड़ता. ट्रोल्स के गुस्से को मैं समझता हूं. मैं इसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखता हूं.

श्याम ने बताया कि जयपुर में शूटिंग करते हुए उन्हें ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है. शूट देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है. ये मजेदार एक्सपीरिंयस है. एक्टर ने जयपुर के खाने की तारीफ की. पिंक सिटी में उन्होंने अनगिनत यादें बनाईं. श्याम ने बताया कि वो रियल लाइफ में पोपटलाल जैसे बिल्कुल नहीं हैं. इस वजह से भी वो ये रोल प्ले करना पसंद करते हैं.

