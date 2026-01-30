Border 2 ने Dhurandhar को छोड़ा पीछे, छावा से भी बेहतर एक हफ्ते की कमाई, 300 करोड़ नहीं दूर

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को थिएटर्स में भीड़ जुटाते एक हफ्ता पूरा हो चुका है. पहले दिन से ही धमाके कर रही इस फिल्म ने पहले वीकेंड और गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे पर रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया था. मगर इसका असली टेस्ट वर्किंग डेज़ में होना था. ‘बॉर्डर 2’ ने कामकाजी दिनों में भी थिएटर्स में मजबूती से पांव जमाए रखे. पहले एक हफ्ते में सनी की फिल्म ने पिछले साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों ‘धुरंधर’ और ‘छावा’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

‘बॉर्डर 2’ के सात धमाकेदार दिन

पहले वीकेंड में ही ऑलमोस्ट 130 करोड़ कमाने के बाद ‘बॉर्डर 2’ ने सिर्फ सोमवार को ही 63 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डाला था. मंडे को रिपब्लिक डे के नेशनल हॉलिडे ने फिल्म को तगड़ा पुश दिया था. मंगलवार के 23 करोड़ के बाद बुधवार को ‘बॉर्डर 2’ ने 15 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और हफ्ते के बीच में भी दम दिखाना जारी रखा. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुरुवार को सनी की फिल्म ने 13 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया है, जो बुधवार के मुकाबले कोई खास गिरावट नहीं है.

थिएटर्स में सात दमदार दिनों के साथ ‘बॉर्डर 2’ का नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 245 करोड़ हो चुका है. फिल्म से पहले हफ्ते में इसी तरह की दमदार कमाई की उम्मीद थी और सिर्फ एक हफ्ते में ही सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. ये सनी देओल के करियर का दूसरा सबसे बड़ा फर्स्ट वीक कलेक्शन भी है. इससे पहले सनी की ‘गदर 2’ ने एक हफ्ते में करीब 284 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वीकेंड में 300 करोड़ पार करेगी ‘बॉर्डर 2’

शुक्रवार को थिएटर्स में तीन नई फिल्में रिलीज हुई हैं— ‘मर्दानी 3’, ‘मायासभा’ और ‘गांधी टॉक्स’. लेकिन ये तीनों ही फिल्में अपने लिमिटेड स्पेस में दर्शक जुटाने वाली फिल्में हैं. इसलिए ये ‘बॉर्डर 2’ को कुछ खास डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी. जिसका सीधा मतलब ये है कि वीकेंड में ‘बॉर्डर 2’ को फिर से बॉक्स ऑफिस पर जंप मिलने वाला है.

अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वीकेंड भी ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन करेगी. फिल्म का सेकंड वीकेंड कलेक्शन 55 करोड़ से 60 करोड़ की रेंज में रह सकता है. पहले हफ्ते और दूसरे वीकेंड की कमाई मिलाकर सनी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

अब सनी देओल के खाते में 300 करोड़ कमाने वाली दो फिल्में हो जाएंगी— ‘बॉर्डर 2’ और ‘गदर 2’. दिलचस्प बात ये है कि सनी के पास अब उतनी ही 300 करोड़ वाली फिल्में होंगी जितनी शाहरुख खान, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के पास हैं. एक समय बड़े पर्दे से लगभग गायब हो चुके सनी ने जैसी धुआंधार वापसी की है, ‘बॉर्डर 2’ उसी का एक सैंपल है.

