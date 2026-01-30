scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Border 2 ने Dhurandhar को छोड़ा पीछे, छावा से भी बेहतर एक हफ्ते की कमाई, 300 करोड़ नहीं दूर

पहले हफ्ते में ही ‘बॉर्डर 2’ ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ पहले वीकेंड धमाका करने वाली फिल्म नहीं है. वर्किंग डेज़ में मजबूत होल्ड के बाद अब नजरें दूसरे वीकेंड पर हैं, जहां सनी देओल की फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री के बेहद करीब खड़ी है.

Advertisement
X
'बॉर्डर 2' का शानदार फर्स्ट वीक कलेक्शन (Photo: Screengrab)
'बॉर्डर 2' का शानदार फर्स्ट वीक कलेक्शन (Photo: Screengrab)

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को थिएटर्स में भीड़ जुटाते एक हफ्ता पूरा हो चुका है. पहले दिन से ही धमाके कर रही इस फिल्म ने पहले वीकेंड और गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे पर रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया था. मगर इसका असली टेस्ट वर्किंग डेज़ में होना था. ‘बॉर्डर 2’ ने कामकाजी दिनों में भी थिएटर्स में मजबूती से पांव जमाए रखे. पहले एक हफ्ते में सनी की फिल्म ने पिछले साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों ‘धुरंधर’ और ‘छावा’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

‘बॉर्डर 2’ के सात धमाकेदार दिन
पहले वीकेंड में ही ऑलमोस्ट 130 करोड़ कमाने के बाद ‘बॉर्डर 2’ ने सिर्फ सोमवार को ही 63 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डाला था. मंडे को रिपब्लिक डे के नेशनल हॉलिडे ने फिल्म को तगड़ा पुश दिया था. मंगलवार के 23 करोड़ के बाद बुधवार को ‘बॉर्डर 2’ ने 15 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और हफ्ते के बीच में भी दम दिखाना जारी रखा. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुरुवार को सनी की फिल्म ने 13 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया है, जो बुधवार के मुकाबले कोई खास गिरावट नहीं है.

थिएटर्स में सात दमदार दिनों के साथ ‘बॉर्डर 2’ का नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 245 करोड़ हो चुका है. फिल्म से पहले हफ्ते में इसी तरह की दमदार कमाई की उम्मीद थी और सिर्फ एक हफ्ते में ही सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. ये सनी देओल के करियर का दूसरा सबसे बड़ा फर्स्ट वीक कलेक्शन भी है. इससे पहले सनी की ‘गदर 2’ ने एक हफ्ते में करीब 284 करोड़ का कलेक्शन किया था.

सम्बंधित ख़बरें

Paramvir cheema in border 2
बॉर्डर 2 करने से हिचका एक्टर, सनी देओल-वरुण धवन के बीच खो जाने का था डर
Yuvraj Singh,Sunny Deol
Film Wrap: पत्नी की मदद से पिता का दिया दर्द भूले युवराज, 'बॉर्डर 2' की कमाई पर लगा ब्रेक
Varun Dhawan border 2
'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सक्सेस के बीच दर्द में वरुण धवन, शेयर की पोस्ट
bollywood's only female led franchise mardaani 3, faces border 3 storm on box office
'मर्दानी 3' के सामने 'बॉर्डर 2' का तूफान! फीमेल लीड फ्रेंचाईजी करेगी कमाल?
border 2 collection drops on day 6, stiull heading for huge lifetime total
Border 2 की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर बना बुधवार, फिर भी सनी की फिल्म है दमदार!
Advertisement

वीकेंड में 300 करोड़ पार करेगी ‘बॉर्डर 2’
शुक्रवार को थिएटर्स में तीन नई फिल्में रिलीज हुई हैं— ‘मर्दानी 3’, ‘मायासभा’ और ‘गांधी टॉक्स’. लेकिन ये तीनों ही फिल्में अपने लिमिटेड स्पेस में दर्शक जुटाने वाली फिल्में हैं. इसलिए ये ‘बॉर्डर 2’ को कुछ खास डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी. जिसका सीधा मतलब ये है कि वीकेंड में ‘बॉर्डर 2’ को फिर से बॉक्स ऑफिस पर जंप मिलने वाला है.

अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वीकेंड भी ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन करेगी. फिल्म का सेकंड वीकेंड कलेक्शन 55 करोड़ से 60 करोड़ की रेंज में रह सकता है. पहले हफ्ते और दूसरे वीकेंड की कमाई मिलाकर सनी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

अब सनी देओल के खाते में 300 करोड़ कमाने वाली दो फिल्में हो जाएंगी— ‘बॉर्डर 2’ और ‘गदर 2’. दिलचस्प बात ये है कि सनी के पास अब उतनी ही 300 करोड़ वाली फिल्में होंगी जितनी शाहरुख खान, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के पास हैं. एक समय बड़े पर्दे से लगभग गायब हो चुके सनी ने जैसी धुआंधार वापसी की है, ‘बॉर्डर 2’ उसी का एक सैंपल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement