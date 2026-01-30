scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाली फिल्म 4 हफ्तों में कमाए 100 मिलियन, क्यों हो रही 'ऊनको स्वीटर' की चर्चा

फिल्म 'ऊनको स्वीटर' का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से था. इस फिल्म ने आते ही ऑडियंस का दिल खुश कर दिया है. साथ ही इसके गाने, खासकर 'फूल' सॉन्ग सभी का दिल छू रहा है. इस पिक्चर ने नेपाल में 100 मिलियन की कमाई महज 4 हफ्तों में कर ली है.

Advertisement
X
फिल्म 'ऊनको स्वीटर' का एक सीन (Photo: Screengrab)
फिल्म 'ऊनको स्वीटर' का एक सीन (Photo: Screengrab)

नेपाली सिनेमा धीरे-धीरे ही सही मगर अपने अंदर बड़े सुधार कर रहा है. इस बात को हाल ही में आई फिल्म 'ऊनको स्वीटर' ने साबित कर दिया है. इस फिल्म में नेपाली एक्ट्रेस मिरुना लिसारा मगर और एक्टर बिपिन कार्की ने लीड रोल निभाए हैं. पिक्चर की कहानी धरणीधर काफ्ले नाम के लड़के और फूल गुरुंग नाम की लड़की की कहानी है. धरणीधर, काफ्ले बाहुन परिवार से है और फूल, गुरुंग समाज से. नेपाल के पूर्वी गांव के बैकड्रॉप में सेट ये पिक्चर समाज की सच्चाईयों, जातिवाद, औहदे में फर्क और वंश को आगे बढ़ाने के भोज पर बात करती है.

नेपाली फिल्म ने कमाए 100 मिलियन

फिल्म 'ऊनको स्वीटर' का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से था. इस फिल्म ने आते ही ऑडियंस का दिल खुश कर दिया है. साथ ही इसके गाने, खासकर 'फूल' सॉन्ग सभी का दिल छू रहा है. Sujan Chapagain इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उन्होंने ही इसके गानों को गाया भी है. अपने मधुर गानों, उत्साहित करने वाली कहानी और इमोशनल कनेक्शन के चलते 'ऊनको स्वीटर' हिट हो गई है. इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने भी इस बात को साबित कर दिया है. पिक्चर ने नेपाल में अभी तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपये कमा लिये हैं. भारतीय रुपये के हिसाब से ये कलेक्शन लगभग 6 करोड़ 23 लाख रुपये है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sujan Chapagain (@sujan.chapagain)

सम्बंधित ख़बरें

arijit singh and vishal bhardwaj
'अपना संन्यास वापस ले लो', विशाल भारद्वाज की अरिजीत सिंह से गुहार
Ranveer singh starrer Dhurandhar
Netflix ने चलाई 'धुरंधर' पर कैंची? सामने आई फिल्म में लगे कट्स की असली स्टोरी
Dhurandhar released on OTT
OTT Release This Week: 'धुरंधर' से 'द 50' तक, ओटीटी पर मचा धमाल, रिलीज हुईं ये फिल्में और शो
Dhanush
Dhanush शादी की खबरों के बीच बेटों संग Tirupati पहुंचे!
Rubina Dilaik
Rubina की Pregnancy की खबर सुन Ankita & Vicky हैरान!

सुपरहिट हुई ऊनको स्वीटर

डायरेक्टर नबीन चौहान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ये बड़ा आंकड़ा महज 4 हफ्तों में पार है. इसको बनाने का बजट लगभग 2 करोड़ नेपाली रुपये बताया जा रहा है. हालांकि ये पिक्चर का ग्रॉस कलेक्शन है. आर्टमांडू नेपाल के बैनर तले बनी इस पिक्चर के 100 शो देशभर में चल रहे हैं. ये किसी भी नेपाली फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात समझी जाती है. नबीन ने 'ऊनको स्वीटर' को लिखा भी है और ये पहले दिन से ही पॉजिटिव रिएक्शन पा रही है. इसमें एक्टर्स बिपिन कार्की और मिरुना के काम को भी खूब सराहा जा रहा है. इसी के साथ 'ऊनको स्वीटर', नेपाली सिनेमा की साल 2025-2026 की पहली सुपरहिट फिल्म बन गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement