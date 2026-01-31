Film Wrap: फोटोग्राफर की अजीब डिमांड सुनकर चौंकी एक्ट्रेस, 'धुरंधर' के गाने ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

शनिवार का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ घटा. साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और टेलीविजन से भी कई रोचक खबरें सामने आईं जिसने ऑडियंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरी. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश ने अपने साथ हुए एक हैरेसमेंट केस का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक फोटोग्राफर ने उनसे अजीब डिमांड की थी, जिसे सुनकर वो चौंक गईं.

वहीं 'धुरंधर' के वायरल Fa9la गाने ने दुनिया में धूम मचाने के बाद गिनीजबुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया. बहरीन के कंपोजर फ्लिपराची ने अपने इस गाने से हर किसी को झूमने पर मजबूर किया था, जिससे वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए.

शादीशुदा गोविंदा से था नीलम कोठारी का अफेयर? सालों बाद एक्ट्रेस ने थोड़ी चुप्पी, बोलीं- हमारे बीच...

नीलम कोठारी ने अपने और गोविंदा के अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने उन दावों को एक बार फिर खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि वो और एक्टर 90s के दौरान रिलेशनशिप में थे.

10 मिनट के अंदर पी लिया साढ़े चार लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने बताया माता की चौकी में क्या हुआ था...

एक्ट्रेस सुधा चंद्रन लंबे समय से टीवी पर एक्टिव है. बीते दिनों उनका एक वीडियो माता की चौकी के दौरान वायरल हुआ था. अब उस वीडियो को लेकर एक्ट्रेस ने बात की है.

फिल्म 'धुरंधर' के गाने ने पूरी दुनिया में मचाई धूम, बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, रैपर फ्लिपराची ने शेयर किया वीडियो

बहरीन के म्यूजिशियन फ्लिपराची ने अपने गाने Fa9la की जबरदस्त ग्लोबल सफलता के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है. यह गाना दुनिया भर में डांस और म्यूजिक पसंद करने वालों के बीच काफी वायरल हुआ है.

बॉर्डर-गदर के सीक्वल से किया धमाका, अब ऑरिजिनल फिल्मों से जमाएंगे भौकाल… 2026 होगा सनी देओल का साल!

‘बॉर्डर 2’ ने सनी देओल के मास मेनिया को नए दौर में पहुंचा दिया है. लेकिन ये सिर्फ सीक्वल्स की कहानी नहीं है. 2026–27 में सनी के पास ऑरिजिनल ड्रामा, पीरियड फिल्में और मेगा फ्रेंचाइज़ी प्रोजेक्ट्स की पूरी लाइन लगी है.

'मुझे आपकी बॉडी देखनी है', फोटोग्राफर की डिमांड सुन चौंकी थी एक्ट्रेस, बोली- कमरे में...

एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई एक्ट्रेसेस को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है. अब साउथ सिनेमा की मशहूर हसीना ऐश्वर्या राजेश ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें भी बदसलूकी झेलनी पड़ी थी.

