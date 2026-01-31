शादीशुदा गोविंदा से था नीलम कोठारी का अफेयर? सालों बाद एक्ट्रेस ने थोड़ी चुप्पी, बोलीं- हमारे बीच...

एक्टर गोविंदा कुछ वक्त पहले अपने अफेयर को लेकर चर्चा में बने हुए थे. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि वो लड़की एक्टर के पीछे पैसों के लिए पड़ी हुई है. अब एक बार फिर गोविंदा के अफेयर की चर्चा हुई है. इस बार एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने एक्टर संग अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है.

गोविंदा संग अफेयर पर फिर क्या बोलीं नीलम?

90s के दौरान ऐसा कहा जाता था कि नीलम कोठारी और गोविंदा रिलेशनशिप में थे. क्योंकि दोनों ने एकसाथ कई फिल्में की थीं, इसलिए उनके लिंक-अप की खबरें ज्यादा सुनाई देती थीं. यहां तक कि गोविंदा ने भी एक बार कबूल किया था कि उन्हें नीलम पसंद थीं. हालांकि नीलम ने हमेशा अपने और गोविंदा के अफेयर को झूठा बताया. अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर इस मुद्दे पर बात की है.

ऊषा ककाड़े प्रोडक्शन्स के पॉडकास्ट में नीलम से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने पति समीर सोनी संग शादी से पहले गोविंदा पर क्रश था और क्या वो ये सब गॉसिप जानती हैं? तो इसपर नीलम ने हैरानी जताते हुए कहा, 'ओ तेरी, ये किसने कहा? गोविंदा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर ये जो सवाल है, वो सच नहीं है.'

'वो बहुत अच्छा इंसान है और हमने साथ में कई हिट फिल्में भी की हैं. लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है. सॉरी, सॉरी… लेकिन ये बात एकदम झूठ है. हमारे बीच कुछ भी नहीं था.' नीलम ने इससे पहले भी गोविंदा संग अपने अफेयर की अफवाहों पर बात की थी. एक्ट्रेस ने तब ये जवाब दिया था, 'नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था... मुझे लगता है कि उस जमाने में लिंक-अप ये सब फिल्मी खेल का हिस्सा था. कोई होता ही नहीं था जो साफ-साफ कह दे कि ऐसा नहीं है.'

नीलम-गोविंदा के रिश्ते की क्या उड़ी थी अफवाह?

नीलम कोठारी और गोविंदा ने 80 के अंत में कई फिल्मों में काम किया. 'इल्जाम', 'हत्या', 'खुदगर्ज', 'सिंदूर', जैसी हिट फिल्में दीं. उनकी जोड़ी फैंस को भी खूब पसंद आती थी. लेकिन एक वक्त के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया था. जब उनकी अफेयर की चर्चा होने लगी थी, तब गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा संग पहले से शादीशुदा थे.

इसके बाद नीलम ने भी साल 2000 में शादी कर ली थी, जो कुछ वक्त बाद टूट गई. इसके बाद उन्होंने एक्टर समीर सोनी संग साल 2011 में दूसरी शादी की और फिर एक बेटी अहाना को भी गोद लिया. नीलम आजकल नेटफ्लिक्स सीरीज 'फैब्युलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्ज' में भी नजर आ रही हैं.

