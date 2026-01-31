10 मिनट के अंदर पीया साढ़े चार लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने बताया माता की चौकी में क्या हुआ था...

टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन जो छोटे पर्दे पर अपने पॉपुलर किरदारों की वजह से घर-घर में जानी जाती हैं. हाल ही में एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में आईं. माता की चौकी का उनका एक वीडियो जिसमें वह 'आध्यात्मिक रूप से किसी शक्ति के वश में' लग रही थीं. अब एक्ट्रेस ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

दरअसल सुधा हाल ही में पारस छाबड़ा के साथ एक पॉडकास्ट में नजर आईं और उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने उस घटना के बारे में बताया और अपने बचपन को भी याद किया.

सुधा चंद्रन ने अपने वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया और अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह देवी की मौजूदगी को महसूस करके खुश हैं. उन्होंने कहा, 'बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी आपके पास आती हैं. मुझे नहीं पता कि यह कैसे या क्यों होता है, लेकिन माता जी आती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे बहुत ज्यादा शक था. मुझे नहीं पता था कि कोई दैवीय शक्ति मेरे पास आ सकती है, लेकिन जब भी ऐसा हुआ, उसने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया. मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या इसका क्या मतलब है. मेरी यात्रा मयूरी नाम की एक तेलुगु फिल्म से शुरू हुई और अगर हम आज बायोपिक की बात करें, तो मयूरी असल में मेरी पहली बायोपिक थी. बाकी सभी बायोपिक में कोई और किरदार निभाता है. यह पहली फिल्म थी. जिसकी कहानी मेरी थी, और मैंने खुद हीरोइन का किरदार निभाया था.'

साढ़े चार लीटर पानी पी लिया

वहीं सुधा ने ट्रोल करने वालों पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'जब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उस पल अंदर से कुछ महसूस हुआ, तो सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आया. कोई इंसान 10 मिनट में साढ़े चार लीटर पानी कैसे पी सकता है? यह बहुत मुश्किल है. मैं तो पूरे दिन में भी इतना पानी नहीं पी पाती. मैं भी यही कह रही थी - रात में तो दो लीटर की बोतल भी खत्म नहीं होती. मुझे नहीं पता वह क्या था.'

'मैंने कब कहा कि माता रानी की पूरी शक्ति मुझमें आ गई थी? ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ भी था, तो वह बस एक छोटा सा हिस्सा था, एक कण. और ​​तब भी मैं साफ कहती हूं कि वह उनकी शक्ति नहीं थी; वह उनकी मौजूदगी थी. वह शक्ति नहीं थी. वह एक मौजूदगी थी जो आई, और उन्होंने मेरे शरीर को चुना. जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, वह अलग बात है. लेकिन मैं किसी के विश्वास या धर्म पर सवाल नहीं उठा रही हूं. मैं उनके प्रति जवाबदेह नहीं हूं, और न ही वे मेरे प्रति जवाबदेह हैं. मैं यहां किसी की मंजूरी के लिए खड़ी नहीं हूं.'

