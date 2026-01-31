scorecardresearch
 
'मुझे आपकी बॉडी देखनी है', फोटोग्राफर की डिमांड सुन चौंकी एक्ट्रेस, बोली- कमरे में ले गया फिर...

एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई एक्ट्रेसेस को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है. अब साउथ सिनेमा की मशहूर हसीना ऐश्वर्या राजेश ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें भी बदसलूकी झेलनी पड़ी थी.

एक्ट्रेस ने झेला हैरेसमेंट (Photo: Instagram @aishwaryarajessh)
साउथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश अपनी दमदार एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं. मगर इंडस्ट्री में पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं था. करियर की शुरुआत में एक्ट्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई दफा उन्हें हैरेसमेंट भी झेलनी पड़ी. एक्ट्रेस ने अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है, जिससे कई एक्ट्रेसेस गुजरती हैं. 

एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल

ऐश्वर्या राजेश ने इंडस्ट्री की ऐसी काली सच्चाई से फैंस को रूबरू कराया है, जिसका सामना करियर बनाने आई कई राइजिंग एक्ट्रेसेस करना पड़ता है. निखिल विजयेंद्र सिम्हा के पॉडकास्ट पर ऐश्वर्या राजेश ने एक फोटोग्राफर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. ऐश्वर्या ने बताया कि वो उस वक्त काफी छोटी थीं और इंडस्ट्री में नई थीं. वो अपने भाई को शूट पर साथ लेकर गई थीं. लेकिन वहां जो हुआ उस चीज ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था. 

ऐश्वर्या बोलीं- मैं काफी यंग थी. मैं अपने भाई के साथ गई थी. फोटोग्राफर ने मेरे भाई को बाहर बैठने को कहा और फिर मुझे अंदर लेकर चला गया. उसने मुझे इनरवियर पहनने को दिए और कहा- मैं आपकी बॉडी देखना चाहता हूं. 

उस खौफनाक मंजर को दोहराते हुए एक्ट्रेस ने आगे कहा- उस उम्र में मुझे इंडस्ट्री की ज्यादा समझ नहीं थी. इसी तरह जिंदगी चलती है. मैं लगभग मान ही गई थी, मगर पूरी तरह नहीं थी. मुझे अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है. 

ऐश्वर्या ने बताया कि उन्होंने फिर फोटोग्राफर से कहा था कि उन्हें अपने भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी और इस तरह वो वहां से बाहर निकल पाईं. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने यह बात कभी भी अपने भाई को नहीं बताई थी. मगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कितनी ही और लड़कियों को इस चीज से गुजरना पड़ता होगा. 

एक्ट्रेस ने झेली बदसलूकी

ऐश्वर्या ने एक और इंसीडेंट के बारे में बात की, जब सेट पर डायरेक्टर सबके सामने उनके ऊपर चिल्लाया था. एक्ट्रेस ने कहा कि वो चंद मिनट की देर से पहुंची थीं, मगर फिर भी उनका डायरेक्टर जूनियर आर्टिस्ट के सामने उनके ऊपर चिल्लाया था. 

एक्ट्रेस बोलीं- डांटना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उन्होंने मेरी तुलना दूसरी हीरोइनों से करनी शुरू कर दी थी. अगर मुझसे कोई गलती हुई भी थी, तो सबके सामने तो इस तरह नहीं डांटना चाहिए था. 

हालांकि, कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ऐश्वर्या राजेश ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के दम पर खास पहचान बनाई. उन्हें कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए पहचाना जाता है. 

