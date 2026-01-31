बॉर्डर-गदर के सीक्वल से किया धमाका, अब ऑरिजिनल फिल्मों से जमाएंगे भौकाल… 2026 होगा सनी देओल का साल!

थिएटर्स में भौकाल जमाती ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. स्क्रीन पर धाकड़ प्रेज़ेंस के साथ दहाड़ते सनी देओल की आवाज ‘लाहौर तक’ गरज रही है, तो दर्शकों के दिल बल्लियों उछल रहे हैं. और एक पूरी जेनरेशन बिना पलक झपकाए देख रही है कि ‘ऑरा’ कहते किसे हैं— ये सनी देओल का मास मेनिया है. एक ऐसा जादू, जो मॉडर्न दौर में शहरी कहानियों में खोते बॉलीवुड से गायब होने लगा था. लेकिन ‘गदर 2’ से सनी के धमाकेदार कमबैक के साथ ये जादू लौट आया और अब ‘बॉर्डर 2’ से इसका जलवा अलग लेवल पर पहुंचने लगा है.

मगर सनी के सच्चे फैन्स को डर भी है कि कहीं वो अक्षय कुमार या अजय देवगन की तरह सीक्वल्स के जाल में उलझकर न रह जाएं. देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है! और सनी पाजी के ऑरा पर शक फरमाना नहीं है. क्योंकि सिर्फ सीक्वल्स नहीं, सनी पाजी के पास तगड़े ऑरिजिनल प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं. इतने तगड़े कि वो 2026 को सनी देओल का साल बना सकते हैं…

1. गबरू

डायरेक्टर शशांक उदापुरकर की ये फिल्म ‘सफर’ टाइटल से बननी शुरू हुई थी. बाद में नाम बदलकर ‘गबरू’ किया गया. इमोशनल ड्रामा बताई जा रही ‘गबरू’ में सनी के साथ सिमरन बग्गा, प्रीत कमानी, दर्शन जरीवाला जैसे कलाकार हैं. और सलमान खान इसमें एक बड़ा कैमियो कर रहे हैं. इसका शूट पिछले साल पूरा हो चुका था और रिलीज़ डेट 13 मार्च 2026 अनाउंस की गई थी.

2. लाहौर 1947

आमिर खान के प्रोडक्शन में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक पीरियड ड्रामा में सनी को लेकर आ रहे हैं. इस ऑरिजिनल स्टोरी को भारत-पाक विभाजन पर बेस्ड एक इमोशनल कहानी बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि आमिर खान ने खुद भी फिल्म में एक बड़ा दमदार कैमियो किया है.

3. सूर्या

ये मलयालम थ्रिलर ‘जोसेफ’ का हिंदी रीमेक है, जिसे एम. पद्मकुमार ने डायरेक्ट किया है. सनी इस फिल्म का शूट कंप्लीट कर चुके हैं. ‘सूर्या’ की रिलीज़ डेट अभी तय नहीं है, मगर ये 2026 में किसी भी महीने रिलीज़ हो सकती है.

4. रामायण: पार्ट 1

इंडियन सिनेमा ही नहीं, ग्लोबल सिनेमा में 2026 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिनी जा रही ‘रामायण’ भी इस साल आ रही है. नवंबर में दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली इस फिल्म में सनी देओल ने भगवान हनुमान का किरदार निभाया है.

रणबीर कपूर और साई पल्लवी के लीड रोल वाली इस ‘रामायण’ से बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशन्स हैं. ये संभवतः 2026 में सनी की आखिरी रिलीज़ होगी. मगर ये तगड़े प्रोजेक्ट्स अगर चल पड़े, तो सनी का क्रेज इस साल अलग लेवल पर होगा. 2026 में उनके खाते में 5 बड़ी हिट्स होंगी. लेकिन सनी यहीं नहीं रुकने वाले. 2027 के लिए भी उनकी तगड़ी तैयारी है:

5. कोल किंग

रिपोर्ट्स हैं कि ‘गदर’ डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ सनी एक ऑरिजिनल स्टोरी लेकर आ रहे हैं. कोयला माफिया पर बेस्ड इस कहानी का टाइटल ‘कोल किंग’ है. इसका शूट इस साल निपट सकता है और ये रिलीज़ 2027 में होगी.

6. सनी देओल–ए.आर. मुरुगदास फिल्म

‘गजनी’ के डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदास के साथ सनी एक एक्शन-थ्रिलर ला रहे हैं. साउथ की दमदार एक्ट्रेस ज्योतिका, अजय देवगन की ‘शैतान’ के बाद इस फिल्म में सनी के साथ होंगी. ये प्रोजेक्ट काफी एक्साइटिंग लग रहा है.

7. जाट 2

लाइन से ऑरिजिनल फिल्में निपटाने के बाद सनी फिर से फ्रेंचाइज़ी फिल्मों को आगे बढ़ाते नजर आएंगे. गोपीचंद मलिनेनी के साथ सनी की हिट ‘जाट’ का सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है. इस फिल्म के 2027 में रिलीज़ होने के चांसेज़ हैं.

8. बॉर्डर 3

‘बॉर्डर 2’ के ब्लॉकबस्टर होते ही मेकर्स ने ‘बॉर्डर 3’ भी अनाउंस कर दी है. इसमें सनी के किरदार, सपोर्टिंग कास्ट या कहानी की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं. मगर ये फिल्म जब भी आए, इसका धमाका करना अभी से तय है.

9. गदर 3

डायरेक्टर अनिल शर्मा बता चुके हैं कि वो ‘गदर 3’ की स्क्रिप्टिंग शुरू कर चुके हैं. इसका शूट 2027 में शुरू हो सकता है. हालांकि ये रिलीज़ शायद 2027 में ना हो सके.

10. रामायण: पार्ट 2

डायरेक्टर नितेश तिवारी का ग्रैंड प्रोजेक्ट ‘रामायण’ शुरू से ही दो पार्ट में आने के लिए बनाया गया था. पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 के लिए. रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मेकर्स इसके स्पिन-ऑफ में सनी देओल के हनुमान को लेकर एक सोलो फिल्म बनाने पर भी प्लानिंग कर रहे हैं.

'बॉर्डर 2' की सक्सेस बताया रही है कि अब वो कमबैक वाले फेज से ऊउपार आ चुके हैं. और उनके ये 10 नए दमदार प्रोजेक्ट, बॉलीवुड पर उनके राज का ब्लूप्रिन्ट हैं.

