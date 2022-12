शाहरुख के बाद फेमस रैपर-बॉक्सर पहुंचे मक्का, उमराह करते हुए निकले आंसू, Video

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान कुछ दिनों पहले मक्का में उमराह करते नजर आए थे. सोशल मीडिया पर उनकी ढेरों फोटोज वायरल हुई थीं, जिनमें सफेद लिबास ओढ़े हुए उन्हें देखा गया. शाहरुख ने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था. अब कुछ और सुपरस्टार्स मक्का पहुंच गए हैं.

रैपर ने मक्का में किया उमराह

वर्ल्ड फेमस बॉक्सर माइक टायसन और हॉलीवुड के जाने-माने रैपर डीजे खालिद मक्का पहुंचे. दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई है. वायरल हो रहीं फोटोज में डीजे खालिद और माइक टायसन को सफेद लिबास में देखा जा सकता है. खालिद ने खुद एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है.

डीजे खालिद ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जिस सेकंड मैंने मक्का में कदम रखा मेरी आंखों से आंसू बह गए. खुशी के आंसू. मैं अपनी पूरी जिंदगी मक्का जाना चाहता था. दुआ करने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने. मैंने दुनिया में और प्यार और शांति, और खुशी, लोगों के स्वास्थ्य और हम सभी की सुरक्षा के लिए दुआ मांगी. भगवान ने सभी के लिए बराबर प्यार बनाया है. मेरे भाई माइक टायसन को भी प्यार दीजिए.'

गौहर खान हुईं इंप्रेस

डीजे खालिद और माइक टायसन के वीडियो को देखकर गौहर खान भी काफी खुश हो गई हैं. उन्होंने सेलेब्स के वीडियो को ट्विटर पर री-शेयर किया और लिखा, 'सुभान अल्लाह! स्टार्स, जो स्टार्स नहीं हैं, कामकाजी लोग या फिर आप कोई भी हो, मक्का में सब बराबर हैं. सिंपल आम आदमी जो ऊपर वाले के लिए प्यार और आंसू लेकर आया है. सभी काबाह के रास्ते पर एक ही तरह जाते हैं. कोई अलग नहीं है.'

Subhan Allah ! Stars , Non stars , working class , or whatever classes the World segregates us in , in Makkah ALL are equal,simply common men with the love n tears for the almighty! No classes here . All humankind follow the same path around the kabah the same way . No exceptions https://t.co/uLX183KSaR