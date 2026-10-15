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यूट्यूबर सौरव जोशी ने बीवी को कुत्ते के कटोरे में पिलाया पानी, मचा बवाल

सौरव जोशी ने अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट को अपने पालतू कुत्ते ओरियो के कटोरे से पानी पिलाने के बाद सफाई दी है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके बाद और भी अजीब चीजें करवाएंगे.

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सौरव जोशी हुए ट्रोल (Photo: YT/Sourav Joshi Vlogs)
सौरव जोशी हुए ट्रोल (Photo: YT/Sourav Joshi Vlogs)

'ट्रुथ या डेयर' गेम के दौरान अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट को पालतू कुत्ते 'ओरियो' के कटोरे से पानी पिलाने पर आलोचना झेलने के बाद, यूट्यूबर सौरव जोशी ने इसे सही ठहराया है. अपने हालिया व्लॉग में, यूट्यूबर ने इस आलोचना का जवाब दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि कटोरा और पानी दोनों साफ थे, और पानी 'अल्कलाइन' था. उन्होंने कहा कि आगे भी वह अवंतिका से 'और भी ज्यादा मुश्किल' डेयर (चुनौतियां) पूरे करवाएंगे

'पहाड़ पे न्यू होम' नाम के अपने लेटेस्ट व्लॉग में, सौरव ने बताया कि कई लोगों ने अवंतिका को पालतू कुत्ते के कटोरे से पानी पिलाने के उनके फैसले पर सवाल उठाए थे.

उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले, जब मैंने अवंतिका को हमारे पालतू कुत्ते के कटोरे से पानी पिलाया, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, 'आप उससे ऐसा कैसे करवा सकते हैं?' मैं साफ कर दूं कि कटोरा अच्छी तरह धोया गया था और कटोरे की सफाई तो छोड़िए, हम जो पानी पीते हैं, वह कोई आम पानी नहीं है; यह 'अल्कलाइन' पानी है. हम सभी, ओरियो समेत, यही पानी पीते हैं. इसलिए, पानी और कटोरा दोनों पूरी तरह साफ थे.'

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सौरव ने दी सफाई
सौरव ने आगे कहा कि जिनके पास कुत्ते हैं, वे उनकी बात को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि पालतू जानवर अक्सर परिवार का अहम हिस्सा बन जाते हैं. उन्होंने कहा, 'जिनके पास कुत्ते हैं, वे जानते होंगे कि पालतू जानवर परिवार का ही हिस्सा बन जाते हैं. कई बार तो हम उन्हें अपनी ही प्लेट से खाना खिला देते हैं. हम इतना ज्यादा नहीं सोचते. अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि मुझे भी उसी कटोरे से पानी पीना पड़े, तो मैं पी लूंगा. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने खुद कई बार उसी प्लेट से खाना खाया है. वह हमेशा मेरे साथ सोता है. मुझे लगा कि इस बात को साफ करना जरूरी है. आखिरकार, यह एक 'डेयर' था. मैं आगे भी उससे और भी ज्यादा मुश्किल चीजें करवाऊंगा.'

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उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर में साफ-सफाई (हाइजीन) को लेकर कोई समस्या नहीं है. उन्होंने कहा, 'जहां तक ​​हाइजीन की बात है, तो हमारा घर काफी साफ-सुथरा है.' व्लॉग में सौरव के साथ अवंतिका भी मौजूद थीं, और ऐसा लगा कि वह भी सौरव की बातों से सहमत हैं.

आखिर किस बात पर शुरू हुआ यह विवाद? यह विवाद 13 अक्टूबर को सौरव द्वारा पोस्ट किए गए एक व्लॉग से शुरू हुआ, जिसका शीर्षक 'ट्रुथ एंड डेयर पार्ट 2' था. गेम के दौरान, उसने अवंतिका को 'ओरियो' (पालतू कुत्ते) के कटोरे से पानी पीने का चैलेंज (डेयर) दिया.

उसने अवंतिका से कहा, 'तुम्हें ओरियो के कटोरे से पानी पीना होगा.' अवंतिका ने तुरंत हैरानी जताते हुए कहा, 'क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली.' गेम में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह गए, हालांकि उनमें से एक ने इस अजीबोगरीब चैलेंज पर काफी उत्साह दिखाया.

अवंतिका असहज हो गईं और उन्होंने सवाल किया कि वह अपने पालतू जानवर के कटोरे से पानी कैसे पी सकती हैं, लेकिन सौरव ने जोर देकर कहा कि उन्हें बस एक घूंट पीना है. उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, 'बस थोड़ा सा पी लो,' और बताया कि पानी साफ है और उसने इसे अलग से उनके लिए निकाला है.

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आखिरकार सौरव ओरियो का कटोरा अवंतिका के पास ले आया. अवंतिका पहले तो हिचकिचाती रहीं, लेकिन फिर मान गईं और पानी का एक घूंट पी लिया. बाकी लोग इसे देखकर काफी घिन महसूस करने लगे, जबकि पानी पीने के बाद अवंतिका बार-बार 'छी' कहती रहीं.

इस क्लिप को लेकर कमेंट सेक्शन में काफी आलोचना हुई. कई दर्शकों ने सवाल उठाया कि सौरव ने अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में क्यों डाला. 

एक यूजर ने लिखा, 'यार, पत्नी की भी कोई इज्जत होती है, यह बहुत गलत बात है. भाभी से माफी मांगो.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'बहुत ही बुरा बर्ताव है, इससे पता चलता है कि वह महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता.'

Even as a joke this is not fine, she obviously is denying to do this gross act. Inframe: new money Sourav Joshi with poor brain.
by u/TipTopChuck in InstaCelebsGossip

कुछ दर्शकों ने पालतू जानवर के बर्तन इस्तेमाल करने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि इस तरह का कंटेंट देखकर दूसरे लोग भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं.

एक कमेंट में लिखा था, 'कुत्ते के बर्तन का इस्तेमाल करना! इससे इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है कि बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा. कृपया ऐसा न करें, इससे लोगों तक गलत संदेश जाता है और वे भी ऐसा कर सकते हैं. यह बहुत बुरा है. भले ही कुत्ता आपका पालतू हो, लेकिन रेबीज के अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों को हो सकती हैं.'

कुछ लोगों ने इस चैलेंज को 'शर्मनाक' बताया, जबकि कई दर्शकों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि अवंतिका इसके लिए राजी कैसे हो गईं. एक कमेंट करने वाले ने लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया. वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. पता नहीं उसने ऐसे लड़के को कैसे चुन लिया.'

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एक अन्य यूजर ने सौरव के बर्ताव की आलोचना करते हुए लिखा, 'यह सौरव जोशी तो पागल हो गया है, भाई. तुम उसे कुत्ते के बर्तन से पानी पीने के लिए कैसे कह सकते हो? जो भी हो, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, यह अपमानजनक है और महिलाओं के प्रति बहुत ही नफरत भरी सोच को दिखाता है.'

सौरव जोशी कौन हैं?
42 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ, सौरव जोशी भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले यूट्यूबर्स में से एक हैं. 27 साल के इस यूट्यूबर को हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान के यूट्यूब चैनल पर देखा गया था. फराह खान हल्द्वानी में उनके आलीशान बंगले पर गई थीं, जिसमें तीन किचन, एक प्राइवेट जिम और कई लग्जरी गाड़ियां हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरव यूट्यूब से हर महीने लगभग 4 करोड़ रुपये कमाते हैं, हालांकि उनकी असल कमाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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