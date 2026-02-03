scorecardresearch
 
यामी गौतम की ख्वाहिश पूरी! फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में हुई एंट्री, क्या होगा रोल?

इस समय सिर्फ एक ही फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसका नाम धुरंधर है. आज ही इसके दूसरे पार्ट का टीजर रिलीज हुआ है. जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब इसे लेकर नया अपडेट सामने आया है.

धुरंधर 2 में दिखाई देंगी यामी गौतम? (Photo: Instagram/@yamigautam/@jio studios)
साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक नया इतिहास रच दिया है. अब इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस एक्शन पैक्ड सीक्वल में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और उनकी पत्नी यामी गौतम की एंट्री हो गई है, जो फिल्म में एक बेहद खास और चौंकाने वाला कैमियो करती नजर आएंगी. 

यामी का कैमियो होगा टर्निंग पॉइंट
पिंकविला के सोर्स के मुताबिक, फिल्म में यामी गौतम का किरदार भले ही छोटा हो, लेकिन यह कहानी के लिहाज से काफी अहम है. बताया जा रहा है कि यामी ने अपने हिस्से की करीब 5 दिनों की शूटिंग पूरी कर ली है. उनका यह रोल पूरी तरह से एक्शन से भरपूर होगा और कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो ऑडियंस को हैरान कर देगा. यह सिर्फ एक साधारण कैमियो नहीं है, बल्कि 'धुरंधर 2' की स्क्रिप्ट का एक मजबूत हिस्सा है.

यामी जता चुकी पहले भी इच्छा
आपको बता दें कि इससे पहले न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में यामी ने कहा था, 'जब मैंने आदित्य धर की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैंने उनसे (आदित्य) कहा कि यह उन कुछ खास पलों में से एक था जब मुझे लगा कि काश मैं एक लड़का होती. स्क्रिप्ट बहुत शानदार है.  यह एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है.'

यामी गौतम ने हमेशा से ही अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित किया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका, उन्होंने हर बार अपनी रेंज साबित की है. 'ए थर्सडे', 'आर्टिकल 370' और 'दसवीं' जैसी फिल्मों में उनके इंटेंस रोल को काफी सराहा गया है. अब 'धुरंधर: द रिवेंज' में उन्हें रणवीर सिंह के साथ एक्शन मोड में देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है.

 रणवीर सिंह का दिखेगा एक्शन
सीक्वल की कमान एक बार फिर नेशनल अवॉर्ड विजेता डायरेक्टर आदित्य धर के हाथों में है. रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने 'हमजा अली' वाले किरदार में वापसी कर रहे हैं. पहले पार्ट की जबरदस्त कामयाबी के बाद मेकर्स ने हाल ही में 'धुरंधर: द रिवेंज' का टीजर जारी किया था, जिसे सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है. 

कब रिलीज होगी फिल्म 'धुरंधर 2'?
जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बन रही यह फिल्म फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर है. अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं. फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है, यह मेगा बजट फिल्म 19 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

