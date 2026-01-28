सलमान खान की वजह से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा गुड बाय? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की. इसने फिल्म इ़डस्ट्री के साथ-सा फैंस को भी चौंका दिया. अपने पोस्ट में अरिजीत ने साफ किया कि वो संगीत बनाना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ फिल्मों के लिए गाना छोड़ रहे हैं. इसके बाद तो जैसे पूरा सोशल मीडिया इसकी वजह खोजने पर अमादा हो गया.
हालांकि अरिजीत बता चुके हैं कि ये फैसला उनका निजी है लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई, जहां बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा.
क्योंकि सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए अरिजीत का गाया गाना मातृभूमि हाल ही में जारी हुआ था. यूजर्स इसे लेकर कई मीम्स बनाने लगे. मस्ती-मजाक के दौर में कहा गया कि- बैटल ऑफ गलवान फिल्म का गाना मातृभूमि शायद अरिजीत का आखिरी गाना था, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. हालांकि ये साफ है कि अरिजीत के इस फैसले में सलमान खान की कोई भूमिका नहीं है.
क्यों ट्रोल हो रहे सलमान खान?
गाना मातृभूमि चार दिन पहले रिलीज हुआ था और इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है.सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सलमान खान की फिल्म के लिए गाना गाने के बाद ही अरिजीत ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. एक यूजर ने लिखा- भाई (सलमान) के लिए एक गाना और अरिजीत ने रिटायरमेंट ले लिया. 60 की उम्र में भी भाई लोगों का करियर खत्म कर देते हैं.
एक और यूजर ने लिखा- बैटल ऑफ गलवान का गाना क्या गाया, टाटा बाय बाय कर दिया.
X पर सलमान खान को ट्रोल करने वाले कई पोस्ट सामने आए. कुछ लोगों ने मजाक किया कि सलमान खान को अपने गाने पर ठीक से लिप-सिंक करते देख अरिजीत ने पूरे फिल्मी करियर से ही दूरी बना ली.
हालांकि सलमान खान के फैंस उनके बचाव में उतरे और इस तरह के आरोपों को गलत बताया.
ये ट्रोलिंग सलमान खान और अरिजीत सिंह के पुराने विवाद की वजह से भी हो रही है. कहा जाता है कि 2014 में एक अवॉर्ड शो के दौरान दोनों के बीच बहस हुई थी. बाद में 2016 में अरिजीत ने फेसबुक पर सलमान से माफी मांगी थी और सलमान ने भी कहा था कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है.
अब सलमान के फैंस अरिजीत का वही 2016 वाला पोस्ट दोबारा शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट से पहले सलमान के लिए कम से कम एक गाना गाने की इच्छा जताई थी. वहीं अरिजीत ने अपने हालिया पोस्ट में ये भी बताया है कि उनके कुछ गाने अभी रिलीज होने बाकी हैं.